"AKP’yi siyaset çöplüğüne göndereceğiz"

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı haftalık olağan toplantısı İlçe Başkanı Şengül Yeşildal başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri de katıldı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Belediye Meclis Üyesi Avukat Erdoğan Toktaş, “CHP’nin yöneticileri ve üyeleri, başkaları gibi şahsi menfaat ve çıkarlar ile iktidar menfaatlerinden yararlanmak için geçici olarak bir araya gelmiş toplama kampı üyeleri olmayıp, dünyanın en köklü kurumsal partisinin gerçek sahipleridir” dedi. Cumhuriyet tarihinin, ülkenin içine girdiği bir takım sosyal ve ekonomik çalkantıların ışığında iktidar olmuş ve sonra kemikleri bile kalmamış partiler ile dolu olduğunu, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de (AKP) önümüzdeki genel seçimlerde siyasi partiler mezarlığına defnedilecek bir konjonktür partisi olduğunu savunan Toktaş, açıklamasına şöyle devam etti:

‘AKP’NİN ALANYA’YA NE KATKISI OLDU’

“AKP’nin ilçe başkanı Mustafa Berberoğlu 3 Maymun’dan söz etmiş. Gece gündüz tek ayaküstünde yalan söylemek, Alanya’ya cezaevinden başka başından sonuna kadar bitirilen hiçbir hizmeti sunmadan, yapılmayan yatırımı ‘yaptık’ demek, başkasının yaptığı işleri ‘biz yaptık’ diyen, hayırseverlerin yaptığı okulları bile utanmadan sahiplenmek, 5-6 yıldır Yeşilöz-Gazipaşa yolunu bile bitiremeyen, basın ve kamuoyunun yoğun baskısı sonucu, hak edilmiş bir takım imzaların atılmak zorunda kalınmasını hizmet diye yutturmaya çalışan Mustafa Berberoğlu gibi boş teneke çalmak, CHP’nin kimlik ve kişiliğine yakışmaz. 12 yılı aşkın bir süredir tek başına iktidar olan partinin Alanya’ya gözle görülür, elle tutulur hiçbir hizmet sunmaması, sunduğu tüm işlerin ise rutin işler olması, bunlarla Alanya’nın en doğal ve temel hakkı olan İl olma hakkının inkar ve ötelenmesi de tipik AKP zihniyetidir.

‘ALANYA CHP İKTİDARINDA İL OLACAK’

CHP, Alanya’nın İl olması için kanun teklifi vermiştir, iktidar olduğu zaman bu teklifine bağlı olacaktır ve Alanya’yı İl yapacaktır. Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya’nın yetiştirdiği önemli bir siyasetçi ve devlet adamı olup, Bakanlar Kurulu’nda en önemli bakanlıkların birisinin başındadır. Alanya’nın 12 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar partisinde bu kadar önemli bir devlet adamı olmasına rağmen aldığı hizmetleri yeterli sayanlar, özellikle Alanya’nın en önemli ihtiyacı olan olması konusunu inkâr edip öteleyenler, bunu gündeme getirenler, bunu eleştirenler de dâhil olmak üzere Sayın Çavuşoğlu’nun ismi Alanya tarihinde muhtemelen kalın ve altı çizili harflerle değil, dip not bölümünde küçük harflerle yazılacaktır. Konjonktür partisi olan AKP’nin boş teneke çalan İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, CHP’nin üye sayısından da küçümseyerek bahsetmiş. CHP’ye üye olmanın bir şerefi, onuru, disiplini ve prosedürü vardır.

‘İNSANLARI TEHDİTLE ÜYE YAPIYORLAR’