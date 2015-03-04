ADAY adaylığı sürecinin devam ettiğini, geçtiğimiz Cumartesi günü Antalya Kepez Arena’da yapılan Temayül Yoklaması ile aday belirleme sürecine geçiş yapıldığını belirten AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Aday belirleme süreci 7 Nisan'a kadar devam edecek. Aday belirlemede en önemli kriter olan Temayül Yoklaması’nı gerçekleştirdik. Yoğun bir katılımla 116 adayımız sandığa girdi. Bundan sonraki süreçte kriterler değerlendirilecek ve 7 Nisan akşamına kadar adayların isimlerinin olduğu liste Yüksek Seçim Kurulu’na verilecek” dedi. Şu aşamada aday adaylarının televizyon programlarında veya gazetelerde haber olarak yer almalarını da değerlendiren Berberoğlu, "Aday adayı arkadaşlarımız sık sık basına demeç veriyorlar. AKP'de aday olmanın da kriterleri vardır. Antalya İl Başkanı Sayın Rıza Sümer’in bu konuda kesin talimatı var. Herkesin televizyona çıkıp AKP adına bir şeyler söylemesi doğru değil. Çünkü bu arkadaşlar henüz kesin adayımız değil, vekilimiz de değil. AKP’yi değil, önce kendilerini tanıtsınlar. Tabi ki kendilerini tanıtma konusunda hiç bir kısıtlamamız yok, olamaz da. Bu süreç içerisinde kendilerini tanıtacaklar, neden aday adayı olduklarını vatandaşa anlatacaklar ama AKP’nin politikalarını değil” diye konuştu.