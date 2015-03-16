AKP’ye 8 dil bilen aday adayı

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Mahmut Er, seçim çalışmaları kapsamında dün Alanya’ya gelerek çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. 27 Nisan 1972’de Gündoğmuş’un Eskibağ Köyü’nde dünyaya geldiğini, evli ve 1 çocuk sahibi olduğunu söyleyen Mahmut Er, “1987-1992 Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İstanbul Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü’nü bitirdim. İleri profesyonel derecede İngilizce, iyi derecede Rusça ve Fransızca, orta derecede Almanca, günlük seviyede Kazakça, Türkmence, Tacikçe ve Özbekçe biliyorum. 1999’dan bugüne İpekyolu Uluslar arası Fuarcılık Ltd Şti’nin ortağı ve genel müdürüyüm” dedi. ASIL İŞİ FUAR ORGANİZE ETMEK İstanbul’da 10 yıl süresince 50 ülkeden katılımcı, 100’den fazla ülkeden 3 bin civarında yabancı ve 20 binden fazla yerli ziyaretçinin bir araya geldiği, sektöründe dünyanın lider fuarları arasında yer alan kozmetik, kişisel bakım ve temizlik ürünleri fuarının organizasyonunu yaptıklarını belirten Er, “2014 yılında dünyanın en büyük 8 fuarcılık şirketinden 5’ini satın almak için teklif verdik. Başta Dubai, Moskova, Alma Ata olmak üzere yurtdışındaki birçok farklı sektördeki toplamda 15 yıl içerisinde 120’den fazla fuara Türk ihracatçı firmalarının katılımlarının organizasyonunu sağladık” diye konuştu.



