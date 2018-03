‘AKP'nin dedektifi olacağım’

HALKI KANDIRARAK SİYASET YAPILMAZ

Doğru Yol Partisi’nin eski mensubu Hayri Doğan’ın milletvekili olduğu dönemde atılan temelleri 7,5 yıldır bitiremeyen AKP’nin bazı yatırımları bypass yapıp devrettiğini söyleyen Yıldız, “Dim Barajı Hidroelektrik Santrali ve kapalı yüzme havuzu tamamlanmadı. Eski yatırımı tamamlayamadıkları halde yeni yatırımdan bahsediyorlar. Akdağ Kayak Merkezi projesiyle ilgili henüz somut bir adım atılmadığı halde halkı aldatmaya devam ediyorlar. 180 dönüm alanın koruma alanı dışına çıkartılma çalışması devam ediyor. Bunun dışında henüz yer tahsisi yapılmadı. Kayak merkezinin açılması konusunda çalışan ALTSO heyeti de bu konudaki gerçekleri biliyor. AKP’liler boş vaatlerde bulunmasınlar. Ben 20 yıldır etik kuralları çerçevesinde siyaset yapıyorum. Halkı kandırarak siyaset yapılmaz” şeklinde konuştu.

ALANYA İÇİN ÖLÜMÜ BİLE GÖZE ALIRIM

Siyasi hayatı boyunca hiç kimseye ara dönemlerde transfer teklifinde bulunmadığını söyleyen Yıldız, “Mevlüt Çavuşoğlu, Avsallar Belediye Başkanı Hüseyin Enver Görgülü ve Meclis üyelerini transfer etmek için harcadığı zamanı hizmet getirmek için harcasa, Alanya daha kazançlı olurdu. Transfer ancak dönem sonunda yapılır. Adı yolsuzluğa karışmayan her vatansevere bizim kapımız açık” dedi. Son yerel seçimler öncesinde Alanya’da 8 AKP’li belediye olduğunu da söyleyen Yıldız, “İyi hizmet yapsalardı bu sayı düşmez, aksine artardı. AKP’nin kaybettiği 3 beldeyi MHP kazandı. Çavuşoğlu’nun kendi beldesi olan Türkler’de kardeşi Hayri Çavuşoğlu dahi seçimi çok az farkla kazandı. Bu sonuç bile Çavuşoğlu’na açık bir mesajdır. Ben doğrulardan vazgeçmem. Alanya için geçmişte ölümü bile göz aldığım olaylar oldu. Bundan sonra da Alanya için, halkım için, gerekirse yine ölümü göze alır, doğrulardan, halkın yararına olacak işlerden asla taviz vermem” şeklinde konuştu. Irak’ta 2 milyon insanın ABD tarafından öldürülürken One Mınute demeyen Başbakan’ın, İsrail tarafından bin kişi öldürülünce One Minute dediğini söyleyen Yıldız, “Bin kişi mi çok, yoksa 2 milyon kişi mi? Bunlar ya dayak yememiş, ya da sayı saymasını bilmiyor. Ama benim güzel halkım bunlara gereken cevabı sandıkta verecek” diye konuştu.

MİLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, “AKP, Alanya, Gazipaşa ve Anamur halkını kandırıyor. Buna izin vermeyeceğim. 7,5 yıldır halkın, turizmcinin hayalleri ile oynadılar” dedi. Alanya Sofrası etkinliğine katılmak için hafta sonunda Alanya’ya gelerek MHP İlçe Teşkilatı’nda düzenlediği basın toplantısında konuşan Hüseyin Yıldız, “Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tüm çıplaklığı ile Gazipaşa Havaalanı hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve AKP İlçe Başkanı Hüseyin Güney, kendilerini Başbakan Erdoğan’ın sözlerinin bağladığını söylüyorlar ancak Başbakan, sağ kolu olan Binali Yıldırım’ın verdiği bilgiler ile konuşur. Bakanın sözünden sonra başka kimse söz söyleyemez. AKP geçen sürede ‘3C statüsünde havaalanını açacağız’ diyerek oy topladı, halkı dolandırıp kandırdı. Bölge halkının kurtuluş ilacı olarak gördüğü havaalanına güvenerek birçok kimse arazi aldı, yatırım yaptı. 2 yıldır Alanya’ya gelebilecek yatırımlara engel olmamak için sustum ancak bundan sonra halkın daha fazla kandırılmasına müsaade etmemek için susmayacağım” dedi.