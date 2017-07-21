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AKP'li Uslu Kudüs'te

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, krize ilişkin bir dizi inceleme ve temaslar için Kudüs'te bulunuyor

AKP'li Uslu Kudüs'te

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, krize ilişkin bir dizi inceleme ve temaslar için Kudüs'te bulunuyor

21 Temmuz 2017 Cuma 19:25
AKP'li Uslu Kudüs'te
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MESCİD-İ Aksa'da geçen hafta meydana gelen olaydan sonra İsrail Güçleri Harem-i Şerif'i ibadete kapatmıştı ve 50 yıldır ilk defa Cuma Namazı kılınmasına müsaade etmemişti. Tepkiler üzerine İsrail 16 Temmuz Pazar günü Harem-i Şerif'i ibadete açmış ancak kapılara metal arama detektörleri yerleştirmişti. İsrail kontrolünde x-ray cihazı uygulamasına karşı çıkarak toplanan yüzlerce Filistinli, vakit namazlarını Mescid-i Aksa'ya girmeyerek, surlarının dışında kılmaya devam ediyor. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, bu olayların yaşandığında Akdeniz Parlamenter Asamblesi Heyeti olarak inceleme ve toplantılar yapmak üzere Ürdün, Filistin ve Kudüs'te bulunduklarını söyledi. Uslu, "Bölgesel konuları konuşmak üzere Akdeniz Ülkeleri Parlamenterleri ile bölgede bulunduğumuz hafta içinde Kudüs'te yine yeni bir İsrail baskısı var. Kapılarına İsrail'in x-ray cihazı yerleştirmesi Mescid-i Aksa üzerinde bir egemenlik iddiasıdır ve İsrail'in yeni bir gerilim ve baskı politikasıdır. Bu uygulama kabul edilemez. TBMM Akdeniz-Pa heyeti olarak İsrail Meclisi'nde yaptığımız görüşmelerde bu uygulamanın kabul edilemezliğini net bir şekilde ifade ettik. İsrail milletvekilleri bize Mescid-i Aksa'nın açık olduğunu ve ziyaret edebileceğimizi ifade ettiler. Biz de Kudüs'te bulunan Müslüman heyetinin istekleri olan x-rayların kaldırılması talebi yerine getirilmediği için kabul etmedik. İsrail Parlamentosu'nda Gazze'ye ve Batı Şeria'ya uygulanan İsrail politikalarının ve Kudüs'teki baskıların yanlışlığını milletvekili ve yetkililerin yüzlerine söyledik. Metal arama detektörlerinin konması kararı ve kapılardan girişlerin kontrolü dahil Harem-i Şerif'in tüm kontrolünün Müslümanlarda olması gerektiğini ifade ettik" dedi.
‘MÜSLÜMAN DÜNYASINA AÇIK MEYDAN OKUMA’
Antalya Milletvekili Atay Uslu, Mescid-i Aksa'ya getirilen bu sınırlamanın Müslüman dünyasına açık bir meydan okuma olduğunu ifade ederek "Mescid-i Aksa biz Müslümanlar için Mekke ve Medine gibi kutsaldır ve Kudüs'e karşı sorumluluğumuz vardır. Mescid-i Aksa'nın kontrolü hem anlaşmalar, hem hukuken, hem de inancımızın gereği Müslümanlar'da olmalıdır" şeklinde konuştu. Uslu, yatsı namazında Aslanlı Kapı'nın yakınında İsrail güçlerinin aşırı güç kullanarak dağıtmaya çalıştığı sırada plastik mermi ile yaralanan Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi İkrime Sabri'yi de ziyaret etti.

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Son Güncelleme: 21.07.2017 19:35
Anahtar Kelimeler:
AkpUsluKudüsAK PartiAntalya MilletvekiliAtay Uslu
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