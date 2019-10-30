AKP’li Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti
AKP İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu partisinden istifa etti.
POLİTİKA 30.10.2019, 16:24
YENEROĞLU, TBMM’de yaptığı açıklamada, şunları söyledi: “Türkiye’nin geleceği konusunda çok ciddi sıkıntılar olduğunu biliyorum. Bugün geldiğimiz noktada bu durumun değiştirilmesinin sorumlusunun AK Parti olduğunu bütün arkadaşlarımız dile getiriyorlar. Türkiye’deki siyasetin yatay bir noktaya çekilmesini istiyorum. Konuşan Türkiye tasavvuruna sahip bir Türkiye istiyorum. Milletvekilliğinden istifa konusunu önümüzdeki günlerde değerlendireceğim. Hepinize hayırlı günler diliyorum.”
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