31 MART seçimlerinde oyların ‘alenen çalındığını’ savunan Eroğlu, İmamoğlu için “O kişinin, CHP'nin adayının ismini bile bilmiyorum şu anda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar” dedi. YSK’nın seçimlerin iptal edilmesine dair kararının gerekçesini 16 günde açıklamış; 250 sayfalık gerekçeli kararda ‘oy çalma’ iddialarına dair herhangi bir ifadeye yer verilmemişti. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara yer verilirken, gerekçede 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı belirtilmişti.
AKP’li Eroğlu: CHP'nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum şu anda
AKP Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararı öncesinde 18 gün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten, Millet İttifakı’nın 23 Haziran seçimlerindeki adayı da olan Ekrem İmamoğlu’nun adını bilmediğini iddia etti.