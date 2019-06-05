AKP’li Eroğlu: CHP'nin İstanbul adayının ismini bile bilmiyorum şu anda

31 MART seçimlerinde oyların ‘alenen çalındığını’ savunan Eroğlu, İmamoğlu için “O kişinin, CHP'nin adayının ismini bile bilmiyorum şu anda. Acaba sandıktan çıkacak mı? Ama çıkmadı ki. Neticede oyları çalmışlar. Alenen oyları çalmışlar” dedi. YSK’nın seçimlerin iptal edilmesine dair kararının gerekçesini 16 günde açıklamış; 250 sayfalık gerekçeli kararda ‘oy çalma’ iddialarına dair herhangi bir ifadeye yer verilmemişti. Gerekçede sayım döküm cetvellerindeki iddialara yer verilirken, gerekçede 754 sandık başkanının kamu görevlisi olmadığı belirtilmişti.