AKP’de sürpriz görüşme

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu ile AKP’nin 2009 yerel seçimlerindeki Alanya Belediye Başkan Adayı Kerim Kılınç’ın dünkü sürpriz buluşma ve görüşmesi, “Aday belirleme sürecinde AKP’de yeni bir dönem mi başlıyor?” yorumlarına neden oldu. İkilinin yaklaşık bir saat boyunca makam aracının arka koltuğunda sohbet etmesi dikkat çekti