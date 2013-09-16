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AKP’de sürpriz görüşme

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu ile AKP’nin 2009 yerel seçimlerindeki Alanya Belediye Başkan Adayı Kerim Kılınç’ın dünkü sürpriz buluşma ve görüşmesi, “Aday belirleme sürecinde AKP’de yeni bir dönem mi başlıyor?” yorumlarına neden oldu. İkilinin yaklaşık bir saat boyunca makam aracının arka koltuğunda sohbet etmesi dikkat çekti

AKP’de sürpriz görüşme

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Çavuşoğlu ile AKP’nin 2009 yerel seçimlerindeki Alanya Belediye Başkan Adayı Kerim Kılınç’ın dünkü sürpriz buluşma ve görüşmesi, “Aday belirleme sürecinde AKP’de yeni bir dönem mi başlıyor?” yorumlarına neden oldu. İkilinin yaklaşık bir saat boyunca makam aracının arka koltuğunda sohbet etmesi dikkat çekti

16 Eylül 2013 Pazartesi 20:28
AKP’de sürpriz görüşme
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 Alper KUTAY

İKİ günlük program için Pazar günü Alanya’ya gelerek köy 
ve yaylalara giden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Dış 
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya 
Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, dün sabah 2013-2014 
eğitim öğretim yılı açılış töreni için Kemal Şuberi 
İlköğretim Okulu’ndaki törene katıldı. Buradan, halen 
cezaevinde olan Manavgat’ın Ilıca Belediye Başkanı Rafet 
Ünal’ı Mahmutlar’daki L Tipi Cezaevi’nde ziyaret eden 
Çavuşoğlu, ALTSO’nun yeni cenaze aracının hizmete 
başlama törenine katıldı, ardından Alanya Gazeteciler 
Cemiyeti’nde (AGC) basın mensuplarıyla öğle yemeğinde 
buluştu. Yaklaşık bir saat AGC’de medya mensuplarıyla 
sohbet eden Çavuşoğlu, yeni makam otomobili ile Antalya 
Havalimanı’na hareket ederken yanına gelen işadamı Kerim 
Kılınç’ı da yanına alarak Alanya’dan ayrıldı.
KILINÇ İLE ÇAVUŞOĞLU NE KONUŞTU?
2009 yerel seçimlerinde AKP’nin Alanya Belediye Başkan 
Adayı olan ve seçimleri, dönemin ANAP adayı, günümüzün 
AKP’li Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu’na kıl 
payı kaybeden Kerim Kılınç’ın uzun bir aranın ardından 
Çavuşoğlu ile sürpriz buluşması dikkat çekti. 2009 yerel 
seçimleri sürecinde aralarının limoni olduğu iddia 
edilen Çavuşoğlu ile Kılınç’ın aynı makam aracının arka 
koltuğunda birlikte Alanya’dan ayrılmaları, “Acaba 
AKP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı’nı belirleme 
sürecinde yeni bir döneme mi giriliyor? AKP Genel 
Merkezi ile arası iyi olduğu bilinen Kerim Kılınç ile 
Çavuşoğlu makam aracında ne konuştu?” yorumları 
yapılmasına yol açtı.

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Son Güncelleme: 16.09.2013 20:59
Anahtar Kelimeler:
akp sürpriz görüşme
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ak günler ak günler 2013-09-17 07:00:56

akp alanyayı il yapmazsa havasını alır mhp çok güçlü geliyor

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