AKP’de sürpriz görüşme

İKİ günlük program için Pazar günü Alanya’ya gelerek köy
ve yaylalara giden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Dış
İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya
Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, dün sabah 2013-2014
eğitim öğretim yılı açılış töreni için Kemal Şuberi
İlköğretim Okulu’ndaki törene katıldı. Buradan, halen
cezaevinde olan Manavgat’ın Ilıca Belediye Başkanı Rafet
Ünal’ı Mahmutlar’daki L Tipi Cezaevi’nde ziyaret eden
Çavuşoğlu, ALTSO’nun yeni cenaze aracının hizmete
başlama törenine katıldı, ardından Alanya Gazeteciler
Cemiyeti’nde (AGC) basın mensuplarıyla öğle yemeğinde
buluştu. Yaklaşık bir saat AGC’de medya mensuplarıyla
sohbet eden Çavuşoğlu, yeni makam otomobili ile Antalya
Havalimanı’na hareket ederken yanına gelen işadamı Kerim
Kılınç’ı da yanına alarak Alanya’dan ayrıldı.
KILINÇ İLE ÇAVUŞOĞLU NE KONUŞTU?
2009 yerel seçimlerinde AKP’nin Alanya Belediye Başkan
Adayı olan ve seçimleri, dönemin ANAP adayı, günümüzün
AKP’li Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu’na kıl
payı kaybeden Kerim Kılınç’ın uzun bir aranın ardından
Çavuşoğlu ile sürpriz buluşması dikkat çekti. 2009 yerel
seçimleri sürecinde aralarının limoni olduğu iddia
edilen Çavuşoğlu ile Kılınç’ın aynı makam aracının arka
koltuğunda birlikte Alanya’dan ayrılmaları, “Acaba
AKP’nin Alanya Belediye Başkan Adayı’nı belirleme
sürecinde yeni bir döneme mi giriliyor? AKP Genel
Merkezi ile arası iyi olduğu bilinen Kerim Kılınç ile
Çavuşoğlu makam aracında ne konuştu?” yorumları
yapılmasına yol açtı.
akp alanyayı il yapmazsa havasını alır mhp çok güçlü geliyor