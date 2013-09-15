AKP’de süreç 21 Ekim’de başlıyor

AKP MKYK, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda mahalli seçimlerde aday adaylığı müracaatlarının 21 Ekim'de başlamasına karar verildi. Seçimlerde aday adaylığı başvuru ücretleri de belirlendi. Alınan kararlara göre, büyükşehirlerden belediye başkanı aday adayı olmak isteyenlerden 7 bin 500 lira başvuru ücreti alınacak. Nüfusu 100 binin üzerinde olan illerde belediye başkanı aday adaylarından 3 bin lira, nüfusu 100 bin ve daha az olan illerde belediye başkanı aday adaylarından bin 500 lira başvuru ücreti alınacak. Nüfusu 200 binden fazla olan ilçelerde belediye başkanı aday adaylarından 2 bin 250 lira, nüfusu 50 binden fazla ve 200 bine kadar olan ilçelerde belediye başkanı aday adaylarından bin 500 lira, nüfusu 50 bin ve daha az olan ilçelerde belediye başkanı aday adayları ile nüfusu 10 binden fazla olan belde belediye başkan aday adaylarından 750 lira başvuru ücreti alınacak. Nüfusu 10 bin ve daha az olan belde belediye başkan aday adaylarından 400 lira, büyükşehirlerdeki belediye meclisi üyesi aday adaylarından 750 lira, il genel meclisi üyesi ve büyükşehir olmayan diğer illerin belediye meclisi üyesi aday adaylarından ise 250 lira başvuru ücreti alınacak.







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