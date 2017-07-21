AKP'de revizyona gidiliyor

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) 4 Temmuz'da başlayan kongre süreci gereği yurt genelinde olduğu gibi Alanya'da da İlçe Kongresi 19 Ağustos ile 12 Kasım tarihleri arasında, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da uygun olduğu bir tarihte yapılacak. 11 Haziran 2014'te AKP İlçe Başkanı seçilen Mustafa Berberoğlu'nun tek listeyle gitmesi beklenen ilçe kongresi öncesi delege belirleme çalışmaları da 19 Temmuz itibariyle başladı. elege seçimlerinin bugün 10.00-12.00 saatlerinde parti bürosunda yapılacağı bildirildi. Berberoğlu'nun, kurmaylarıyla birlikte partiye hizmet etmiş, gönül vermiş ve saha çalışmalarında çalışan isimlerle görüştüğü öğrenildi.
YÖNETİMDE REVİZYONA GİDİLECEK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çalışmalarından memnun olduğu ifade edilen Berberoğlu'nun yeniden İlçe Başkanı seçilmesiyle AKP İlçe Teşkilatı'nın yeni kadrosu, partiyi aynı gün yapılması beklenen hem yerel, hem genel, hem de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerine taşıyacak. 2019'daki bu üç seçimden Alanya'dan zaferle ayrılmanın planlarını yapan Berberoğlu'nun, 30 kişilik yönetiminde de revizyona gideceği öğrenildi. Yaşı itibariyle Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden ayrılmaya hazırlanan Alaaddin Işık'ı başarılı çalışmalarından ötürü ana kademeye alacak olan Berberoğlu'nun, ÜniAk Alanya Başkanı Yılmaz İçmen'i de Gençlik Kolları Başkanlığı getirmesi öngörülüyor. Alanya'nın 102 mahallesinin mahalle başkanlarında da revizyona gideceği belirtilen Berberoğlu'nun, Alanya'nın ve partinin dinamiklerini ve şehrin dengelerini gözeten yepyeni bir kadroyla yoluna devam etmeyi düşündüğü de gelen haberler arasında.
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İyi Seyirler.
Tayyip Erdoğan başarısız. olan ilçe başkanını değişikligi yapılacak dedi delegeyi yapan yine berberoğlu kendi yaptığı delegeile seçime girecek bu nasıl mantık Alanya yada hayır kazandı tekrar aday olursa berber oğlu değişim nasıl olacak sabrı tos diyorki. belediye Başkanı nı alamazsam istifa ederim diyor. berberoğlu hep kaybediyor kilucdaroglu gibi yine gitmiyor inşAllah delegeler doğruyu görecek