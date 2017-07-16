AKP'de önemli gün yaklaşıyor

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki aydan itibaren başlayacak il ve ilçe kongreleri öncesi 81 İl'in tüm il başkanlarının istifasını isteyeceği, böylece, yine kendi ifadesiyle "metal yorgunluğu" yaşayan teşkilatlarda büyük bir revizyona gideceği iddia ediliyor. 21 Mayıs'ta yeniden AKP Genel Başkanı seçilen, araya Ramazan Ayı ve bayramının girmesi nedeniyle düğmeye basmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geride kalan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün ardından il başkanlarının tamamının istifasını isteyeceği belirtiliyor.

KÖKLÜ DEĞİŞİMLER OLABİLİR

Erdoğan'ın genel başkan olduktan sonra sık sık bahsettiği "değişim" rüzgarının bu haftadan itibaren adeta bir fırtınaya dönüşeceği, parti içindeki ayıklanma süreci için bu hamleyi yapmayı planladığı, istifalarını alacağı 81 il başkanından bazılarına atama yoluyla yeniden görev vereceği, pek çoğuna ise AKP'ye verdikleri hizmetler için teşekkür edip yollarını ayıracağı ifade ediliyor. AKP Genel Merkezi'nin, "istifa" sonrası "atama" yoluyla yeniden görev vereceği il başkanlarına "kongreye gidecek listelerinizi hazırlayın" diyeceği, yeniden görev alacak il başkanlarının bu kez kendilerine bağlı ilçe başkanlarından istifalarını isteyeceği gelen haberler arasında.

TÜREL YERİNDE KALACAK

Yukarıdan başlayan değişim rüzgarına göre bazı ilçe başkanlarına "atama" yoluyla yeniden görev verileceği, pek çok ilçe başkanına da teşekkür edileceği, AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'nun ise görevine devam etmesine kesin gözüyle bakıldığı ifade ediliyor. İddialara göre, 16 Nisan'da yapılan Anayasa Referandumu'nda illerinde "Hayır" oyu daha fazla çıkan Ankara ve İstanbul gibi metropol kentlerin belediye başkanlarından da istifalarının isteneceği, yerlerine yeni isimlerin atanacağı, ancak bu listede, en çok "Hayır" çıkan büyük illerden biri olan Antalya'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in yer almayacağı konuşuluyor. Öte yandan, bir başka iddiaya göre, Bakanlar Kurulu'nda aylardır beklenen revizyon, bu hafta Salı, en geç Çarşamba günü gerçekleşecek ve yeni Kabine kamuoyuna açıklanacak.

GÖZLER YENİ KABİNE'DE

Bir iddiaya göre, Dışişleri Bakanlığı'na Alanya Lisesi mezunu da olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın getirilirken, mevcut Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da Türk turizminin başkenti sayılan Antalya'nın milletvekili olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı koltuğu verilecek. Bir başka iddiaya göre de, Amerika, Avrupa ve Ortadoğu ile olan gergin ilişkiler konusunda en deneyimli isim olan Mevlüt Çavuşoğlu'na dış ilişkiler noktasında kritik günlerden geçildiği için yeniden Dışişleri Bakanlığı görevi verilecek.