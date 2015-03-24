AKP zafere giden haritayı çizdi

ANTALYA İl Başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, il yürütme kurulu üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen ve iki gün süren ‘Genişletilmiş Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Organizasyonun ilk gününde Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu “Türk Siyaset Tarihi ve Yeni Türkiye” başlıklı konferans verirken, ikinci gün ise Kişisel Gelişim Uzmanı İsmail Karasu “Pozitif Yaşam Becerileri” konusunda bilgiler aktardı.

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