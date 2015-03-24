AKP zafere giden haritayı çizdi

ANTALYA İl Başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, ilçe başkanları, meclis üyeleri, il yürütme kurulu üyelerinin de katılımı ile gerçekleştirilen ve iki gün süren ‘Genişletilmiş Yerel Yönetimler Toplantısı’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Organizasyonun ilk gününde Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu “Türk Siyaset Tarihi ve Yeni Türkiye” başlıklı konferans verirken, ikinci gün ise Kişisel Gelişim Uzmanı İsmail Karasu “Pozitif Yaşam Becerileri” konusunda bilgiler aktardı.
SÜMER SEÇİM STRATEJİSİNİ AÇIKLADI
AKP Antalya İl Başkanı Av. Rıza Sümer, iki günlük kampta geride kalan 1 yılda neler yapıldığı, 7 Haziran Genel Seçimleri’ndeki seçim stratejisi planlamak için toplandıklarını söyledi. 3 Kasım 2002 seçimlerinden bu yana girilen her seçimde milletin emaneti AKP’ye verdiğine işaret eden Başkan Sümer, “3 Kasım 2002’de başlayarak 10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri dahil olmak üzere tüm şehirlerde aziz milletimiz emaneti bize, yani AKP kadrolarına teslim etti. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde de emanet AK kadrolara teslim edildi. Hiç unutmamalıyız ki, emanete ihanet edenler ülkemizin ve şehrimizin siyasi tarihinden silinmiş, unutulup gitmişlerdir” dedi.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 09:39