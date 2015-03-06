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AKP vekilini arıyor

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'ne geri sayım başlarken, AKP aday adaylığı başvuruları 20 Şubat Cuma günü itibariyle sona erdi. Alanya'dan 8 ismin başvurduğu AKP'de şimdi sıra 28 Şubat'ta Antalya'da yapılacak Temayül Yoklaması'nda. Peki siz, AKP'nin Antalya listesinde hangi ismi/isimleri görmek istiyorsunuz

AKP vekilini arıyor

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'ne geri sayım başlarken, AKP aday adaylığı başvuruları 20 Şubat Cuma günü itibariyle sona erdi. Alanya'dan 8 ismin başvurduğu AKP'de şimdi sıra 28 Şubat'ta Antalya'da yapılacak Temayül Yoklaması'nda. Peki siz, AKP'nin Antalya listesinde hangi ismi/isimleri görmek istiyorsunuz

06 Mart 2015 Cuma 07:00
AKP vekilini arıyor
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7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'ne geri sayım başlarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) aday adaylığı başvuruları 20 Şubat Cuma günü itibariyle sona erdi. Alanya'dan 8 ismin başvurduğu AKP'de şimdi sıra 28 Şubat'ta Antalya'da yapılacak Temayül Yoklaması'nda. Delegelerin önüne sandık konulacak ve hangi ismi listede görmek istedikleri sorulacak. Peki, Alanya'da yaşayan, şehrin güzelliklerinin yanı sıra sorunlarını da yakından bilen sizler, AKP'nin Antalya listesinde hangi ismi/isimleri görmek istiyorsunuz? 
Yeni Alanya'nın 21 Şubat itibariyle başlattığı "AKP Vekilini Arıyor" başlıklı ankete katılın, tercihinizi yansıtıp listeyi hazırlarken AKP Genel Merkezi ve AKP Antalya İl Teşkilatı'na yol gösterin.  

ADAY ADAYLARI 

Ali Kiriş 

Ferdi Çakar 

Habibe Gülden Özdil 

Hasan Uğur 

Hüsnü Akçalıoğlu 

Mustafa Başak 

Ömer Kocaman 

Övünç Özkan 




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Son Güncelleme: 04.03.2015 08:48
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