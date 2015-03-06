7 Haziran 2015 Genel Seçimleri'ne geri sayım başlarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) aday adaylığı başvuruları 20 Şubat Cuma günü itibariyle sona erdi. Alanya'dan 8 ismin başvurduğu AKP'de şimdi sıra 28 Şubat'ta Antalya'da yapılacak Temayül Yoklaması'nda. Delegelerin önüne sandık konulacak ve hangi ismi listede görmek istedikleri sorulacak. Peki, Alanya'da yaşayan, şehrin güzelliklerinin yanı sıra sorunlarını da yakından bilen sizler, AKP'nin Antalya listesinde hangi ismi/isimleri görmek istiyorsunuz?

Yeni Alanya'nın 21 Şubat itibariyle başlattığı "AKP Vekilini Arıyor" başlıklı ankete katılın, tercihinizi yansıtıp listeyi hazırlarken AKP Genel Merkezi ve AKP Antalya İl Teşkilatı'na yol gösterin.



ADAY ADAYLARI



Ali Kiriş



Ferdi Çakar





Habibe Gülden Özdil





Hasan Uğur





Hüsnü Akçalıoğlu





Mustafa Başak





Ömer Kocaman





Övünç Özkan



