AKP'nin gündemi: Üniversite gençliği

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık ve ÜniAk Alanya Başkanı Yılmaz İçmen, gençlerle toplantı yaptı. Alanya'daki ve ülke genelindeki son gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, birlik beraberlik mesajları verildi. Alanya'da gençlere yönelik yapılan ve yapılacak çalışmaları masaya yatıran AKP'li gençler, Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ni (ALKÜ) bu yıl kazanıp Alanya'ya gelen üniversite öğrencilerinin kente adaptasyon sürecinde neler yapılması gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulundu. Işık, "Gençleri aktif siyaset arenasına dahil etmek için çalışıyoruz. Bir ülkeyi, bir şehri ve bir ilçeyi daha sağlıklı yönetmek için siyasetin nasıl doğru ve bilinçli yapılması gerektiğini genç arkadaşlarımıza aşılamak ve ileride gerek yönetici gerekse vatandaş olarak şehir yönetiminde söz sahibi olmaları için hangi yolları izlemeleri gerektiği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

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