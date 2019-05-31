AKP'li yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu önde ama, Binali Bey'in kazanma şansı var

REUTERS’a konuşan AKP'li yetkili sözlerini şöyle sürdürdü: “İmamoğlu’nun daha farklı şekilde önde olduğu başka anketler de oldu ama partimizin yaptırdığı son ankette İmamoğlu üç puan önde. Önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın ağırlığını koymasıyla farkın lehimize dönme ihtimali var.” Diken’in aktardığına göre; Reuters AKP kaynaklarına dayanarak 23 Haziran’da tekrar edilecek İstanbul seçimleri için parti tarafından yaptırılan son anketlerle ilgili konuştu. Millet İttifakı adayı İmamoğlu'nun 3 puan önce olduğu ifade edilirken, ‘Cumhur ittifakı’ adayı Binali Yıldırım’ın farkı kapatma imkanı olduğunu savunan AKP’li yetkililer, seçimin kazanılması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da kampanya sürecine ağırlığını koyacağını aktardı. Analistler ve AKP’liler, seçimin sonucunun belirlenmesinde muhafazakar Kürt seçmenin kritik rol oynayacağına vurgu yapıyor. AKP’li bir yetkili Reuters’a şunları söyledi: “İmamoğlu’nun daha farklı şekilde önde olduğu başka anketler de oldu ama partimizin yaptırdığı son ankette İmamoğlu üç puan önde. Önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın ağırlığını koymasıyla farkın lehimize dönme ihtimali var.”

Kolay olmayacak ama Yıldırım’ın şansı var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bazı üst düzey partililerin seçim için İstanbul’a ‘kamp‘ kurduğunu ve sonucun Yıldırım lehine olması için kampanya yürüttüğünü kaydeden aynı yetkili, “Elbette zorlukları var. Kolay bir kampanya değil ama Yıldırım’ın kazanma şansı var” dedi.HDP’ye oy veren Kürt seçmenin de oylarına talip olduklarını belirten AKP yetkilisi şöyle devam etti: “Daha önce AK Parti’ye oy veren bu seçmenleri yeniden sandığa getirir ve partimize oy verdirirsek, ipi göğüsleriz. Karşılıklı zor bir dönem geçirildi ama son dönemdeki yumuşamanın da olumlu etkileri olacaktır.” AKP’ye yakın bir kaynak da anketlerde İmamoğlu’nun halen önde olduğunu belirterek, “Çok daha iyi ve ılımlı bir kampanya olacak. Bunun izleri ortada. Sonuçlarını göreceğiz. Erdoğan önümüzdeki günlerde ve seçim yaklaştıkça hızlanacak şekilde İstanbul’a ağırlık verecek. Yıldırım’ın şansı var” dedi.Yıldırım’ın tekrarlanacak seçim öncesi yine ‘isteksiz ve heyecansız‘ göründüğünü kaydeden aynı kaynak, “Bu görüntü biraz algıyı zorluyor. Seçimin tekrarı nedeniyle tabandan da bir miktar kayıp yaşanabilir, AKP’ye tepki oyları olacak. Diğer adaylar da CHP adayı için çalışacak” diye konuştu.