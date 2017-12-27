AKP'li Toklu'dan destek sözü

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu'ya tebrik ziyaretleri devam ediyor. Toklu'yu dün de Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz ile ekibi ziyaret etti. Ziyarette Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Kepenek ile Savaş Çelik de hazır bulundu. Toklu'ya çalışmaları hakkında bilgi veren Gündüz, son olarak Kasım ayında yaptıkları ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı çalıştayın çok faydalı olduğunu söyledi. ‘Türkiye ve Rusya’nın Geçmişi Bugünü ve Geleceği; Turizm ve Ticarette İkili İlişkilerin Sürekliliği’ çalıştayından çıkan sonuçların iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Gündüz, çalıştayda, Türk turizminin sahil turizminden kurtarılıp, kültür, kongre ve sağlık turizmine önem verilerek çeşitlendirilmesi gerektiği sonucunun çıktığını söyledi. Bundan sonra yapacakları projelerde Toklu'dan ve Ak Parti'nin yeni yönetiminden destek beklediklerini ifade eden Gündüz, Toklu'ya başarılar diledi. Toklu ise Alanya'da yerleşik Rusların güvenle yaşadığını, önümüzdeki süreçte yapacakları tüm projelerde de destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

