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AKP'li Sümer'den kongre açıklaması

Alanya'da Ak Parti İlçe Kongresi'nde oy kullanacak 430 delegenin onaylandığını söyleyen İl Başkanı Rıza Sümer, "Kongreye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da geliyor" dedi

AKP'li Sümer'den kongre açıklaması

Alanya'da Ak Parti İlçe Kongresi'nde oy kullanacak 430 delegenin onaylandığını söyleyen İl Başkanı Rıza Sümer, "Kongreye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da geliyor" dedi

09 Kasım 2017 Perşembe 22:03
AKP'li Sümer'den kongre açıklaması
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı kongresinin, Gazipaşa İlçe Kongresi ile birlikte 2 Aralık'ta yapılacağını söyleyen Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun her iki kongreye de katılacağını bildirdi. 25 Kasım'da Muratpaşa ve Kemer, 26 Kasım'da Kepez, 2 Aralık'ta ise Gazipaşa ve Alanya'da kongre yapılacağını açıklayan Sümer, "Alanya'da oy kullanacak 430 delege genel merkez tarafından onaylandı" dedi. 13 Kasım Pazartesi günü Ankara'ya davet edilen Ak Parti İlçe Başkan Adayı Mustafa Toklu, Fatih Barcın ve Nurettin Uludağ'ın ise Pazar günü yola çıkacakları öğrenildi. Ak Parti Genel Merkezi'nde mülakata girecek olan isimler arasında en favori ismin Mustafa Toklu olduğu, Fatih Barcın ile Nurettin Uludağ'ın da büyük ihtimalle Toklu'nun yönetiminde yer alacakları belirtiliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılacağı kongrenin Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacağı da gelen haberler arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Ak Parti İlçe KongresiAlanyaİl Başkanı Rıza Sümer
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