AKP'li kadınlar nasıl çalışıyor

22 Aralık 2016 Perşembe 22:30
MUHALEFETE göre Türkiye, AKP iktidarı ile birlikte kadın haklarında geriye gitti. İktidara göre Türkiye kadınların daha çok haklara sahip olduğu bir ülke oldu. Peki bunun hangisi doğru? Kadın hakları tartışmasına iktidar cephesinden nasıl bakıldığıyla ilgili tartışma Gaye Coşkun’un sunduğu Haberin Manşeti’nde konuşulacak. AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık, Kadın Kolları Sekreteri Gül Tongur ve Seçim İşleri Başkan Yadımcısı Handan Aydemir bu akşam saat 20.00’de Haberin Manşeti’nde Gaye Coşkun’un sorularını yanıtlayacak. Haberin Manşeti www.tv.kanalalanya.com ve facebook.com/kanalalanya adreslerinden canlı izlenebilecek. İzleyiciler programa sonularını sosyal medya üzerinden ya da haberinmanseti@gmail.com adresinden iletebilecekler.
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