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AKP'li kadınlar nasıl çalışıyor

Türk kadını seçme ve seçilme hakkını Avrupalı kadından önce elde etti ancak bu hakkını ne kadar kullandı? Kanal A’da Haberin Manşeti’nde bu hafta kadın ve siyaset konuşulacak

AKP'li kadınlar nasıl çalışıyor

Türk kadını seçme ve seçilme hakkını Avrupalı kadından önce elde etti ancak bu hakkını ne kadar kullandı? Kanal A’da Haberin Manşeti’nde bu hafta kadın ve siyaset konuşulacak

22 Aralık 2016 Perşembe 22:30
AKP'li kadınlar nasıl çalışıyor
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MUHALEFETE göre Türkiye, AKP iktidarı ile birlikte kadın haklarında geriye gitti. İktidara göre Türkiye kadınların daha çok haklara sahip olduğu bir ülke oldu. Peki bunun hangisi doğru? Kadın hakları tartışmasına iktidar cephesinden nasıl bakıldığıyla ilgili tartışma Gaye Coşkun’un sunduğu Haberin Manşeti’nde konuşulacak. AK Parti Alanya Kadın Kolları Başkanı Şükran Çalık, Kadın Kolları Sekreteri Gül Tongur ve Seçim İşleri Başkan Yadımcısı Handan Aydemir bu akşam saat 20.00’de Haberin Manşeti’nde Gaye Coşkun’un sorularını yanıtlayacak. Haberin Manşeti www.tv.kanalalanya.com ve facebook.com/kanalalanya adreslerinden canlı izlenebilecek. İzleyiciler programa sonularını sosyal medya üzerinden ya da haberinmanseti@gmail.com adresinden iletebilecekler.
 
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Anahtar Kelimeler:
Türk KadınıAvrupalıHaberin Manşeti
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