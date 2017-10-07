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AKP kampından detaylar

Afyonkarahisar'daki AKP kampına eski bakan ve milletvekilleri de geldi. Bülent Arınç'ın Hüseyin Çelik'le yan yana oturması ve uzun süre hararetle konuşmaları dikkat çekti

AKP kampından detaylar

Afyonkarahisar'daki AKP kampına eski bakan ve milletvekilleri de geldi. Bülent Arınç'ın Hüseyin Çelik'le yan yana oturması ve uzun süre hararetle konuşmaları dikkat çekti

07 Ekim 2017 Cumartesi 18:55
AKP kampından detaylar
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AKP 26’ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programı, Afyonkarahisar’daki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla NG Güral Otel’de başladı.
Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Toplantıda bakan ve milletvekillerinin yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da yer aldı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Ahmet Davutoğlu da programa eşiyle birlikte geldi.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Kampta TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ile eski bakanlardan Hüseyin Çelik yanyana oturdu.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

İkilinin hararetli sohbetleri de dikkatlerden kaçmadı.

FOTO:DHA

FOTO:DHA

Toplantıya; Abdülkadir Aksu, Akif Çağatay Kılıç, Taner Yıldız gibi eski bakan ve milletvekillerinin de katıldığı gözlendi.

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