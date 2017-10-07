AKP kampından detaylar

AKP 26’ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı açılış programı, Afyonkarahisar’daki Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla NG Güral Otel’de başladı.
Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım da katıldı.
FOTO:DHA
Toplantıda bakan ve milletvekillerinin yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da yer aldı.
FOTO:DHA
Ahmet Davutoğlu da programa eşiyle birlikte geldi.
FOTO:DHA
Kampta TBMM eski Başkanı Bülent Arınç ile eski bakanlardan Hüseyin Çelik yanyana oturdu.
FOTO:DHA
İkilinin hararetli sohbetleri de dikkatlerden kaçmadı.
FOTO:DHA
Toplantıya; Abdülkadir Aksu, Akif Çağatay Kılıç, Taner Yıldız gibi eski bakan ve milletvekillerinin de katıldığı gözlendi.
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