AKP'den meclis üyelerine giden şok Gökçek talimatı

EKİM ayı başında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de olduğu bazı belediye başkanlarının istifasını istemesi, siyaset gündemine bomba gibi düştü.

Bazı belediye başkanları Erdoğan’ın talimatına hemen uyarak istifasını verdi. Gökçek’in de içinde bulunduğu bazı başkanlar ise koltuklarını nasıl koruyabileceklerinin yollarını aramaya başladılar.

Melih Gökçek istifasının istenmesinden tam 23 gün sonra görevi bıraktı. 23 gün boyunca nasıl koltukta kalacağını düşündü, Erdoğan’dan defalarca randevu istedi.

GÖKÇEK HANGİ OLAYLA “ARTIK BİTTİ” DEDİ

Odatv, AKP kulislerinden Gökçek’in “Artık bitti” dediği olayı öğrendi.

Gökçek’in istifa etmeye karar verdiği olay AKP Genel Merkezi’nde gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li Belediye Meclis üyeleri tek tek AKP Genel Merkezi’ne çağrıldı ve “Melih Gökçek’in aldığı kararlara asla imza atmayın” dendi. Genel Merkez’in bu hamlesi Gökçek’i belediyede yalnızlaştırdı.

(odatv)