AKP'den 3 isim Ankara'ya gidecek

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın önümüzdeki günlerde yapılması beklenen kongresi öncesi Alanya'dan 3 isim mülakat için Ankara'ya davet edildi. Başkan adayı olan Mustafa Toklu, Fatih Barcın ve Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Koordinatör Yardımcısı Nurettin Uludağ'ın 13 Kasım Pazartesi günü Ankara'da olmaları istendi. AKP Genel Merkezi tarafından çağrılan 3 ismin mülakata girerek 2019 seçimlerinde Alanya'da nasıl bir çalışma yapacaklarını parti yöneticilerine anlatacakları öğrenildi.
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