AKP'de temayül sonucu bilmeceye dönüştü

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın kongre tarihi henüz netlik kazanmadı. Kongreye tek adayla girmek isteyen AKP Genel Merkezi, parti tabanının nabzını tutmak için geçtiğimiz Cuma Alanya'ya İl Başkanı Rıza Sümer ile Antalya Koordinatörü olan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ı gönderdi. Parti bürosunda yaklaşık 5 saat süren bir toplantı yapan Sümer ve Köktaş, ana kademe yönetim kurulundan, Alanya Belediye Meclisi'nin AKP'li üyelerinden, kadın ve gençlik kolları ile mahalle başkanlarından, kendilerine dağıtılan kağıtlara kimi ilçe başkanı olarak görmek istiyorlarsa yazmalarını istediler. Temayül sonrası ise parti tabanı adeta ikiye bölündü. Temayüle katılan bir grup partili kağıtlarda en çok "Mustafa Toklu" ismi çıktığını iddia ederken, bir başka grup ise "Fatih Barcın" isminin ön plana çıktığını savundu.

'SONUCU BEN DE BİLMİYORUM'

Kongrede yeniden aday olmayacağını açıklayan İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu'na yakın bir isim olan Avukat Fatih Barcın'ın son anda potaya girmesi ise dikkat çekti. Tercihlerin yazılı olduğu kağıtların açılmadan ve sayılmadan poşete konularak Antalya'ya, oradan da Ankara'ya götürülmesine rağmen parti tabanının ikiye bölünmesi, "AKP bu kongrede de birlik ve beraberliği sağlayamayacak mı?" yorumları yapılmasına neden oldu. Basın mensuplarının, "Temayülde kim birinci çıktı?" sorusuna yanıt veren Berberoğlu, "Biz oyumuzu kullandık. Sandıkta kimin birinci çıktığını ben de dahil yönetimdeki hiç bir arkadaşımız bilmiyor, bilemez de. Tercihler Antalya'da açılıp sayılacak. Kim ilçe başkanı olursa saygı duyar, bize düşen görevde her zaman katkı sağlarız" dedi.