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AKP'de 'görevden alma ve atama' yetkisi Erdoğan'a verildi

AKP MKYK, Ahmet Davutoğlu’nun istifasına neden olan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın istemediği ‘teşkilatlarda görevden alma ve atama’ yetkisini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a verdi

AKP'de 'görevden alma ve atama' yetkisi Erdoğan'a verildi

AKP MKYK, Ahmet Davutoğlu’nun istifasına neden olan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın istemediği ‘teşkilatlarda görevden alma ve atama’ yetkisini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a verdi

05 Ekim 2017 Perşembe 14:22
AKP'de 'görevden alma ve atama' yetkisi Erdoğan'a verildi
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CUMHURİYET'TE yer alan habere göre AKP MKYK, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu genel başkanlıktan ayrılmaya götüren teşkilatları görevden alma ve atama yetkisini, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a devretti. Binali Yıldırım, genel başkanlığı sırasında yetkinin kendisine verilmesini istememişti. İlçe kongrelerini 12 Kasım’a, il kongrelerine de 2018 Şubat sonuna kadar tamamlamayı planlayan AKP’de, bir yandan da il başkanlarının istifa süreci devam ediyor. AKP MKYK de, bu süreçte bir karar alarak il ve ilçe başkanlarını atama yetkisini Erdoğan’a verdi. Erdoğan, bu yolla MKYK toplantılarını beklemeden il ve ilçe teşkilatlarında hızla değişim gerçekleştirebilecek. Söz konusu yetki, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun genel başkanlığı bırakması sürecinin fitilini ateşlemişti. 50 MKYK üyesinden 47’si imza toplayarak Davutoğlu’ndan bu yetkiyi almış, partide büyük bir kriz yaşanmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşen Davutoğlu, partiyi olağanüstü kongreye götürme kararı almış ve aday olmamıştı. Davutoğlu, genel başkanlığa aday olmayacağını sitem ederek açıklamış, “‘Er refik kable’t tarîk’, yoldan önce yol arkadaşı yani. Yola çıktığım arkadaşlarımızın benimle olup olmadığını bilmek isterim. Son MKYK’de ilk imzayı ben attım ama takip edilen yöntemi refik olmakla bağdaştıramadım. Bu anlamda hem refiklerin hem benim bir muhasebe yapması gerekiyordu. Bize oy veren seçmenlerin hukukunu korumak için atılması gereken adım neyse onu attık. 4 yıl sürmesini bekliyordum ama bunun böyle olmaması benim tercihim değil ortaya çıkan zaruretin neticesidir” demişti.
Yıldırım istememişti
Davutoğlu’nun ardından olağanüstü kongreyle genel başkan seçilen Binali Yıldırım, kongrenin ardından MKYK üyelerinin sözkonusu yetkinin kendisine verilmesine ilişkin önerileri kabul etmemişti

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanAkpBinali Yıldırım
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muzaffer kutlu 2017-10-05 14:46:23

Bunlar insanlarla ve beyinlerle alay ediyorlar .Kendi koyun seçmeni ile karıştırıyorlar ..ulan geri zekalılar daha önce kimdeydi ki ? muzaffer yalçın kutlu emekli öğretmen

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