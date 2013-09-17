'AKP bu yangını görmüyor'

ANTALYA’NIN Finike ilçesinde pazaryerini gezerek vatandaşların dertlerini dinleyen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Osman Çetin, “Vatandaş dert küpü haline geldi. Ne üretici memnun ne de tüketici! Çarşı pazar yanıyor ama iktidar gündem değiştirerek konuları saptırıyor” dedi. MHP Finike İlçe Teşkilatı’nda partililerle istişare toplantısı düzenleyen Çetin, Finike Ziraat Odası’nın yeni hizmet binasının açılışına katılmadan önce pazaryerinde vatandaşların derdini dinledi. Milletin iktidardan yaka silker hale geldiğini vurgulayan Çetin, “Pembe tablolar çizip vatandaşa renkli gözlüklerle bakanlar acaba şu pazaryerlerine bir kez olsun geliyorlar mı? Vatandaş elinde pazar çantasıyla tezgâhlardaki ürünleri seyretmekle yetiniyor. Üretici ürettiğinin para etmediğinden, tüketici ise alamamaktan yakınıyor. Ne alan memnun ne de satan” diye konuştu.



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