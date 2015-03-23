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AKP bu kez STK’lara sordu

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AKP) delegelerin temayülü ve genel merkez mülakatının ardından aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

AKP bu kez STK’lara sordu

Adalet ve Kalkınma Partisi’nde (AKP) delegelerin temayülü ve genel merkez mülakatının ardından aday belirleme çalışmaları devam ediyor.

23 Mart 2015 Pazartesi 18:14
AKP bu kez STK’lara sordu
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ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkez Yürütme Kurulu'nca milletvekili adaylarını tespit çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları üyelerinin katılımı ile temayül yoklaması yapılıyor. Antalya Kültür Merkezi'nde bugün sabah 09.00'da başlayan temayül yoklaması saat 17.00'de sona erdi ve sonuçlar genel merkeze bildirildi. Kapalı zarf usulü yapılan oylama işleminde sivil toplum kuruluşu temsilcileri zarfla birlikte sandık başında aldıkları 14 kişilik listeye milletvekili adayı görmek istediği aday adaylarının isimlerini yazarak sandığa attı.
ALANYA’DAN 8 ADAY ADAYI KATILDI
AKP Antalya Milletvekili Aday Adayı Harita Mühendisi Mustafa Başak, diğer Alanyalı aday adaylarıyla birlikte temayül yoklaması süresince sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kendisini tanıtıp sohbet etti. Başak, AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman Arıcı ve diğer aday adayları ile de görüştü. Süreç hakkında bir değerlendirme yapan Başak, "Partimiz aday belirleme sürecinde ince eleyip sık dokuyor. Böylelikle en doğru kararın verileceğine inanıyorum. Delegelerimizin temayülünün ardından genel merkezde mülakata çağrıldık. Şimdi de birçok kesimin temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarının temayülü soruluyor” dedi.
ALANYA’DAN KATILIM AZ OLDU
Toplumun her kesiminin düşüncelerinin sorularak tabanın sesine kulak verileceğini belirten Başak, “Sivil toplum kuruluşu temayül yoklamasında katılımın genelde Antalya merkezde kalmış olduğunu gördük. İlçelerdeki sivil toplum kuruluşlarının da yoğun katılımı sağlansaydı daha geniş bir temayül olurdu. Ancak daha sonra yapılacak kamuoyu anketleri ile geniş kitlelerin düşünceleri de sorulacaktır. Görüştüğümüz vatandaşlar 'Halkın içinde çalışma yapan ve kolay ulaşılabilen sizin gibi insanları aday görmek isteriz' diyor. Vatandaşın sesine kulak verileceğine inanıyorum" diye konuştu.
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Son Güncelleme: 23.03.2015 17:18
Anahtar Kelimeler:
Akp
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