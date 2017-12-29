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AKP Antalya Kadın Kolları Başkanı Özçay Alanya'ya geldi

Çiçeği burnunda İl Kadın Kolları Başkanı Özçay Alanya'ya gelerek Kadın Kolları Başkanlığı için Ak Parti İlçe Teşkilatı'nda basına kapalı bir mülakat yaptı

AKP Antalya Kadın Kolları Başkanı Özçay Alanya'ya geldi

Çiçeği burnunda İl Kadın Kolları Başkanı Özçay Alanya'ya gelerek Kadın Kolları Başkanlığı için Ak Parti İlçe Teşkilatı'nda basına kapalı bir mülakat yaptı

29 Aralık 2017 Cuma 16:57
AKP Antalya Kadın Kolları Başkanı Özçay Alanya'ya geldi
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Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, bu sabah Alanya'ya geldi. Mustafa Toklu'nun yönetimine giren Şükran Çalık sonrası Ak Parti Alanya Kadın Kolları Başkanlığı için belirsizlik sürerken, bugün teşkilata önemli bir ziyaret vardı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Antalya İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Tülay Beşkonak Özçay, partili kadınlarla buluştu. Tanışma maksatlı Alanya'ya geldiğini belirten Özçay, "İlçelere ziyaretlerde bulunuyorum. Kendimi tanıtıyorum. Toplantılar düzenliyoruz. Bir kaç güne bir ziyaretim olacak, gönül almaya geliyoruz" dedi. Özçay'ın mülakat için geldiği ve Alanya Kadın Kolları Başkan Adayı olan isimlerle görüştüğü öğrenildi.

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Tülay Beşkonak ÖzçayAKP Antalya Kadın Kolları BaşkanıMustafa Toklu
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