AKP Antalya Kadın Kolları Başkanı Özçay Alanya'ya geldi

Haber: Alper KUTAY
ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay, bu sabah Alanya'ya geldi. Mustafa Toklu'nun yönetimine giren Şükran Çalık sonrası Ak Parti Alanya Kadın Kolları Başkanlığı için belirsizlik sürerken, bugün teşkilata önemli bir ziyaret vardı. Geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile Antalya İl Kadın Kolları Başkanı seçilen Tülay Beşkonak Özçay, partili kadınlarla buluştu. Tanışma maksatlı Alanya'ya geldiğini belirten Özçay, "İlçelere ziyaretlerde bulunuyorum. Kendimi tanıtıyorum. Toplantılar düzenliyoruz. Bir kaç güne bir ziyaretim olacak, gönül almaya geliyoruz" dedi. Özçay'ın mülakat için geldiği ve Alanya Kadın Kolları Başkan Adayı olan isimlerle görüştüğü öğrenildi.
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