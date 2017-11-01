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AKP Antalya'da nöbet değişimi

AKP İl Kadın Kolları Başkanı Özkoç görevden alındı, yerine İl Yönetim Kurulu Üyesi Özçay atandı

AKP Antalya'da nöbet değişimi

AKP İl Kadın Kolları Başkanı Özkoç görevden alındı, yerine İl Yönetim Kurulu Üyesi Özçay atandı

01 Kasım 2017 Çarşamba 21:55
AKP Antalya'da nöbet değişimi
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özkoç'un yerine AKP Genel Merkezi tarafından AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Beşkonak Özçay atandı. Yaptığı açıklama ile İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini bıraktığını duyuran Özkoç, "Dört yıldır sürdürdüğüm görevimi işlerimin yoğunluğu nedeniyle bırakıyorum. Bu süre içerisinde yürüttüğümüz çalışmalar sırasında şahsıma ve 19 ilçenin kadın kolları başkan ve teşkilatlarına, Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’na, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Menderes Türel’e, milletvekillerimize, İl Başkanı Rıza Sümer’e teşekkürlerimi sunarım. Hizmet bayrağımızı devralacak arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar dilerim” dedi. Göreve yeni atanan Tülay Beşkonak Özçay'ın ise 1981 Antalya`da doğumlu olduğu, otomotiv tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri ile restoran faaliyetlerinde bulunan aile şirketlerinde yönetici olduğu bildirildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
AKP İl Kadın Kolları Başkanı Özkoçİl Yönetim Kurulu Üyesi Özçay
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