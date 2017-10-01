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AKP Alanya kongresi ne zaman yapılacak?

AKP Gazipaşa İlçe Kongresi'nin 15 Ekim'de yapılacağı açıklandı, ancak Alanya'nın kongre tarihi kesinleşmedi. İl Başkanı Rıza Sümer ile Antalya Koordinatörü Fuat Köktaş'ın bu hafta içi Alanya'ya gelecekleri öğrenildi

AKP Alanya kongresi ne zaman yapılacak?

AKP Gazipaşa İlçe Kongresi'nin 15 Ekim'de yapılacağı açıklandı, ancak Alanya'nın kongre tarihi kesinleşmedi. İl Başkanı Rıza Sümer ile Antalya Koordinatörü Fuat Köktaş'ın bu hafta içi Alanya'ya gelecekleri öğrenildi

01 Ekim 2017 Pazar 16:02
AKP Alanya kongresi ne zaman yapılacak?
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın kongre tarihi henüz netlik kazanmazken, 23 Eylül'de Alanya ile aynı gün yapılacağı açıklanan ancak ertelenen Gazipaşa İlçe Kongresi'nin 15 Ekim'de yapılacağının duyurulması, "Alanya kongresi ne zaman yapılacak?" sorusunu gündeme getirdi. Kongrede yeniden aday olmayacağını açıklayan ve "Kongreye kadar görevimin başındayım" diyen AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, kongre tarihinin henüz netleşmediğini bildirdi. Öte yandan, geçen hafta sonu temayül ve kongre delegeleri ile görüşmek için Alanya'ya gelecekleri öğrenilen İl Başkanı Rıza Sümer ve AKP Genel Merkezi'nin Antalya Koordinatörü olan Samsun Milletvekili Fuat Köktaş'ın bu hafta içi Alanya'ya gelerek aday olacak isimlerle görüşecekleri öğrenildi. AKP İlçe Kongresi öncesi başkan adayı olarak Mustafa Toklu'nun ismi ön plana çıkarken, potada Gençlik Kolları Başkanı Alaaddin Işık'ın da olduğu konuşuluyor. Bir önceki dönemde aday olan Sabri Tos da liste hazırlıklarına başladığını, kongre günü listesini divan başkanlığına sunarak adaylığını salonda açıklayacağını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
AKP GazipaşaFuat KöktaşRıza Sümer
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