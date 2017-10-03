AKP Alanya İlçe Kongresi yapılmayacak

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın Ekim ayı içerisinde yapılacağı açıklanan kongresi, AKP Genel Merkezi'nin ikinci bir emrine kadar iptal edildi. AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Saat 15.15'te AKP İl Başkanı Rıza Sümer telefonla arayarak kararı tebliğ etti. Bugüne dek yapılan ilçe kongrelerinde seçim kazanan başkan ve yönetimler görevlerine devam edecek. Ancak henüz yapılmayan kongreler de ikinci bir emre kadar gerçekleştirilmeyecek. Bu kararın neden alındığını bilmiyoruz. Biz de kararın gerekçesini bekliyoruz" dedi. AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Ekim ayında yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklamış, gözler, aday olacakları ileri sürülen Mustafa Toklu, Alaaddin Işık ve Sabri Tos'a çevrilmişti. AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada, "Antalya'nın 19 ilçesinden 14'ünün kongresi yapılmıştı. Aralarında Alanya ve Gazipaşa'nın da olduğu 5 ilçeninki henüz yapılmamıştı. Kongresini yapan ilçeler görevine devam edecek, yapılmayanların kongresi de ertelendi. Sürece bakacağız, ona göre gereken değerlendirmeleri yapacağız" dedi.