Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103832
ALTIN
146.371
DOLAR
3.5748
STERLİN
4.7424
EURO
4.2074
Kalbi duran donörden de nakil mümkün olacak!
Kalbi duran donörden de nakil...
Bu ilaçları kullananlar dikkat! Bakanlık hepsini geri çekti
Mide ilacı kullananlar dikkat!
Sağlık Bakanlığı'ndan “kırmızı et ve işlenmiş kırmızı et” açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan “kırmızı et ve...
banner468

AKP Alanya İlçe Kongresi yapılmayacak

AKP Alanya İlçe Kongresi, AKP Genel Merkezi'nin şok kararıyla ikinci bir emre kadar yapılmayacak

AKP Alanya İlçe Kongresi yapılmayacak

AKP Alanya İlçe Kongresi, AKP Genel Merkezi'nin şok kararıyla ikinci bir emre kadar yapılmayacak

03 Ekim 2017 Salı 15:20
banner404

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) İlçe Teşkilatı'nın Ekim ayı içerisinde yapılacağı açıklanan kongresi, AKP Genel Merkezi'nin ikinci bir emrine kadar iptal edildi. AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, "Saat 15.15'te AKP İl Başkanı Rıza Sümer telefonla arayarak kararı tebliğ etti. Bugüne dek yapılan ilçe kongrelerinde seçim kazanan başkan ve yönetimler görevlerine devam edecek. Ancak henüz yapılmayan kongreler de ikinci bir emre kadar gerçekleştirilmeyecek. Bu kararın neden alındığını bilmiyoruz. Biz de kararın gerekçesini bekliyoruz"     dedi. AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, Ekim ayında yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklamış, gözler, aday olacakları ileri sürülen Mustafa Toklu, Alaaddin Işık ve Sabri Tos'a çevrilmişti. AKP Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ise Yeni Alanya'ya yaptığı açıklamada, "Antalya'nın 19 ilçesinden 14'ünün kongresi yapılmıştı. Aralarında Alanya ve Gazipaşa'nın da olduğu 5 ilçeninki henüz yapılmamıştı. Kongresini yapan ilçeler görevine devam edecek, yapılmayanların kongresi de ertelendi. Sürece bakacağız, ona göre gereken değerlendirmeleri yapacağız" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 03.10.2017 17:20
Anahtar Kelimeler:
AkpAKP Genel MerkeziAKP Alanya İlçe Kongresi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! HDP'li Besime Konca'nın vekilliği düşürüldü
Son dakika! HDP'li Besime Konca'nın vekilliği düşürüldü
"Bazı başkanların istifası istendi" iddiasına AK Parti'den yanıt
"Bazı başkanların istifası istendi" iddiasına AK Parti'den yanıt
Gökçek'in istifa iddiası Erdoğan'a soruldu, 2 cümlelik cevap verdi
Gökçek'in istifa iddiası Erdoğan'a soruldu, 2 cümlelik cevap verdi

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim