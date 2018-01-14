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AKP Alanya Başkanı Toklu Konaklı ve Avsallar'da esnafı dinledi

Hafta sonu esnaf ve halkla buluşan Toklu, önce Konaklı'da ardından Avsallar'da esnafı dinledi

AKP Alanya Başkanı Toklu Konaklı ve Avsallar'da esnafı dinledi

Hafta sonu esnaf ve halkla buluşan Toklu, önce Konaklı'da ardından Avsallar'da esnafı dinledi

14 Ocak 2018 Pazar 16:21
AKP Alanya Başkanı Toklu Konaklı ve Avsallar'da esnafı dinledi
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, hafta sonu Konaklı Mahallesi'nde esnaf ziyareti yaparak vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Cumartesi sabah saatlerinde Belediye Düğün Salonu'na giderek Esnaf Odası'nın genel kurulunu ziyaret eden ve ardından Konaklı Mahallesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Toklu'ya, Konaklı Mahalle Başkanı, belediye meclis üyeleri ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Ziyaretlerde konuşan Başkan Toklu, esnaf ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, her fırsatta kendileri ile bir arada olma çabası içerisinde bulunduklarını ifade etti. Esnafın görüş, öneri ve eleştirilerini aldıklarına dikkati çeken Toklu, “Bu ziyaretlerde en önemli husus, halkımızla bir arada olabilmek, onların halini hatırını sorabilmektir. Bu tür ziyaretlerimiz bundan sonra da devam edecek" dedi. Toklu bugün de Avsallar Mahallesi'ne giderek bölge esnafının düzenlediği kahvaltı etkinliğine katıldı. Esnaf, davetlerine icabet eden Toklu ve ekibine teşekkür etti.

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AkpAlanyaMustafa TokluKonaklı MahallesiAvsallar Mahallesi
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