AKP Alanya Başkanı Toklu 2018 hedeflerini anlattı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, 2017’nin zor bir yıl olduğunu belirterek 2018 yılındaki beklentilerini açıkladı. Toklu, “Türkiye, Antalya ve Alanya için zorlu geçen bir yıldan sonra beklentimiz ilk önce tüm dünya çocuklarının bomba sesi duymadan uyandığı bir huzur dönemi başlamasıdır. Alanya adına da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağımız projelerin takipçisi olup yenilerini hayata geçirmek istiyoruz. 'Bir olma zamanı' parolası ile çıktığımız yolda bir olarak iri olarak daha da büyümek ana hedefimiz olacaktır. Alanya için en güzel hizmetlerin, en faydalı projelerin hayata geçtiği bir yıl geçmesi tek temennimiz. Biz Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak, Ak Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığımız güç ve Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun verdiği maddi ve manevi destekle bu projeleri en kısa sürede hayata geçireceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.