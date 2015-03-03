Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Akçalıoğlu ziyaret turunda

AKP Antalya Milletvekili Aday Adayı Hüsnü Akçalıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret turlarına başladı. Hüseyin Taşer ve Süleyman Tuluk’u ziyaret eden Akçalıoğlu, ayrıca Alanya Belediye Meclisi’ni de başından sonuna takip etti

Akçalıoğlu ziyaret turunda

AKP Antalya Milletvekili Aday Adayı Hüsnü Akçalıoğlu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret turlarına başladı. Hüseyin Taşer ve Süleyman Tuluk’u ziyaret eden Akçalıoğlu, ayrıca Alanya Belediye Meclisi’ni de başından sonuna takip etti

03 Mart 2015 Salı 16:26
Akçalıoğlu ziyaret turunda
banner404
TEMAYÜL Yoklaması’nın ardından seçim çalışmalarına aynı hızda devam eden aday adaylarından olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hüsnü Akçalıoğlu, ziyaret turlarına dün de kaldığı yerden devam etti. Tuluklar Ticaret’in ortaklarından işadamı Süleyman Tuluk’u işyerinde ziyaret eden Akçalıoğlu, “Alanya ticareti, turizmi ve ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve daha canlı hale gelmesi konusundaki görüş ve düşüncelerimi paylaştım” dedi. Akçalıoğlu’nun bir sonraki durağı ise eski Mahmutlar Belediye Başkanı Hüseyin Taşer oldu. Taşer’e ait Ramo Kiralık Araç Servisi’nde gerçekleşen görüşmede bir açıklama yapan Akçalıoğlu, “Gerek belediye başkanlığında yaptığı kalıcı hizmetler, gerekse kamudaki meslek hayatında göstermiş olduğu disiplinli ve çalışkan yapısıyla Alanya’ya çok büyük hizmetleri geçmiş olan değerli büyüğümle tecrübelerini paylaşma imkanı buldum” diye konuştu. Akçalıoğlu öğleden sonra ise Alanya Belediye Meclisi’ne katılarak, bir dönem üyesi olduğu meclisi başından sonuna takip etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 03.03.2015 15:32
Anahtar Kelimeler:
Ramo Kiralık Araç ServisiAkçalıoğluZiyaret TuruTemayülTemayül YoklamasıHüsnü AkçalıoğluSerbest Muhasebeci Ve Mali Müşavir Hüsnü AkçalıoğluTuluklar Ticaret’in Ortaklarından Işadamı Süleyman Tuluk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
Türkdoğan'dan bayrağa yapılan saldırıya sert tepki
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
CHP Gençlik'ten çocuklara yardım
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı
Alanya'nın yaşayan en eski tüccarı Şahin ile tanıştı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim