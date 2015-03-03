Akçalıoğlu ziyaret turunda

TEMAYÜL Yoklaması’nın ardından seçim çalışmalarına aynı hızda devam eden aday adaylarından olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hüsnü Akçalıoğlu, ziyaret turlarına dün de kaldığı yerden devam etti. Tuluklar Ticaret’in ortaklarından işadamı Süleyman Tuluk’u işyerinde ziyaret eden Akçalıoğlu, “Alanya ticareti, turizmi ve ekonomisinin çeşitlendirilmesi ve daha canlı hale gelmesi konusundaki görüş ve düşüncelerimi paylaştım” dedi. Akçalıoğlu’nun bir sonraki durağı ise eski Mahmutlar Belediye Başkanı Hüseyin Taşer oldu. Taşer’e ait Ramo Kiralık Araç Servisi’nde gerçekleşen görüşmede bir açıklama yapan Akçalıoğlu, “Gerek belediye başkanlığında yaptığı kalıcı hizmetler, gerekse kamudaki meslek hayatında göstermiş olduğu disiplinli ve çalışkan yapısıyla Alanya’ya çok büyük hizmetleri geçmiş olan değerli büyüğümle tecrübelerini paylaşma imkanı buldum” diye konuştu. Akçalıoğlu öğleden sonra ise Alanya Belediye Meclisi’ne katılarak, bir dönem üyesi olduğu meclisi başından sonuna takip etti.