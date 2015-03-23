Akçalıoğlu tam gaz çalışıyor

HER konuşmasında kendisinin Alanya’nın öz evladı olduğunu vurgulayan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Hüsnü Akçalıoğlu, 7 Haziran’da yapılacak genel seçim öncesi seçim bölgesini karış karış geziyor. Hafta sonu da boş durmayan Akçalıoğlu, ilk önce İskele Rıhtım’da yapılan ve Alanya protokolünün de hazır olduğu Bahar Bayramı etkinliklerine katıldı. Burada bir açıklama yapan Akçalıoğlu, “Nevruz, milli birlik ve beraberliğin temsilidir. Barış, sevgi, kardeşlik ve hayatın en büyük nimetidir. Bizlerin gelecek nesillere yegane mirası, milli birlik ve dayanışma ruhu olacaktır” dedi.

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