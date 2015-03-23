Akçalıoğlu tam gaz çalışıyor

23 Mart 2015 Pazartesi 07:44
HER konuşmasında kendisinin Alanya’nın öz evladı olduğunu vurgulayan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı Hüsnü Akçalıoğlu, 7 Haziran’da yapılacak genel seçim öncesi seçim bölgesini karış karış geziyor. Hafta sonu da boş durmayan Akçalıoğlu, ilk önce İskele Rıhtım’da yapılan ve Alanya protokolünün de hazır olduğu Bahar Bayramı etkinliklerine katıldı. Burada bir açıklama yapan Akçalıoğlu, “Nevruz, milli birlik ve beraberliğin temsilidir. Barış, sevgi, kardeşlik ve hayatın en büyük nimetidir. Bizlerin gelecek nesillere yegane mirası, milli birlik ve dayanışma ruhu olacaktır” dedi.
ORMAN HAFTASI’NI KUTLADI
AKP Antalya Milletvekili Aday Adayı Hüsnü Akçalıoğlu, daha sonra Alanya Orman İşletme Müdürlüğü’nün düzenlediği Hıdırellez Mevkii’ndeki fidan dikim törenine katıldı. Akçalıoğlu, “Temiz hava, temiz çevre ve sağlıklı bir nesil için akciğer vazifesi gören ormanlarımız çok önemli bir işlev görmektedir. Kendine saygı bekleyen herkesin ormanları da koruma görevi vardır. Bu duygularla organizasyonu düzenleyen Alanya Orman İşletme Müdürü Cihat Yıkıcı ve tüm emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik eder, saygılarımı sunarım” diye konuştu. Akçalıoğlu, Alanya ve civar mahallelerde vefat eden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dilemek için taziye çadırlarını da ziyaret etti.
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Son Güncelleme: 22.03.2015 15:52