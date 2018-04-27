Akçalıoğlu resmen başvurdu

ALANYA, Gazipaşa ve Gündoğmuşlu hemşerilerinin talep ve yönlendirmelerinin bu kararı almada etkili olduğunu belirten Akçalıoğlu,

“Halkımız 24 saat ulaşabileceği, iyi niyetli, mücadeleci, çalışkan ve en önemlisi daima yanında görebileceği, hesap sorabileceği liyakatta adaylar görmek istediğini yaşayarak gözlemledim. Bu vesileyle almış olduğumuz bu kararın halkımıza, ülkemize ve tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini dilerim” dedi.

HÜSNÜ AKÇALIOĞLU KİMDİR?

1971 Alanya doğumlu Akçalıoğlu, ilk, orta ve lise eğitimini Alanya’da tamamladı. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nü tamamlayan Akçalıoğlu, özel sektörde hesap uzmanı olarak görev aldı. 2000 yılı itibari ile mali müşavirlik hizmeti vermeye başlayan Akçalıoğlu, 2004-2009 yılları arasında Antalya il genel meclis üyeliği görevine seçildi. 2009-2014 yılları arasında Alanya Belediye Meclis üyeliği de yapan Akçalıoğlu, Alanya Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, Denetim Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2010 yılında Ak Parti Genel Merkezi tarafından gerçekleştirilen "Siyaset Akademisi" sınavında Antalya-Alanya birincisi olan Akçalıoğlu’nun bir çok makalesi bulunuyor. Halen Türkiye'de yatırım yapmak isteyen dış sermaye kaynaklı firmalara yatırım danışmanlığı yapan Akçakıoğlu, iyi derece İngilizce biliyor. Akçalıoğlu evli ve iki çocuk babası.