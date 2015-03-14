Akçalıoğlu harıl harıl

14 Mart 2015 Cumartesi 11:56
ADALET ve Kalkınma Partisi'nden (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olarak yola çıkan eski belediye meclis üyesi Hüsnü Akçalıoğlu, milletvekilliği yolunda çalışmalarına devam ediyor. Son olarak AKP Alanya İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu ve yönetimi ile sohbet eden Akçalıoğlu, mahalle temsilcileriyle yeni projeler üzerine görüşmeler yaptı. Kendisini 'Teşkilattan yetişmiş bir kardeşleri' olarak görmelerini isteyen Akçalıoğlu, "Doğma büyüme Alanyalı bir kardeşiniz olarak emrinizdeyim" dedi.
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Son Güncelleme: 14.03.2015 11:00