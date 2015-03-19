Akçalıoğlu durmak bilmiyor

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Hüsnü Akçalıoğlu, seçim çalışmalarına devam ediyor. Payallar ve Konaklı Toptancı Hali’ni ziyaret edip dernek başkanları eşliğinde esnafla görüşen Akçalıoğlu, “Hallerin tek çatı altında birleşmesi konusunu ele aldık. Ziraattan istihdam edilen tüm esnaf ve tüccarlarımızın hayat standardını artıracak olan yeni hal projesi sayesinde ihracatçı ve ithalatçıyı buluşturup hal borsası oluşturacağız. Kaliteli paketleme ve ambalaj tesisleriyle sosyal donatı alanlarını bünyesinde barındıracak olan hal kompleksi 200 milyon dolarlık tarım istihdamını daha üste çıkararak halkımıza katma değer sağlayacak” dedi. Konaklı çarşı merkezindeki esnafı da ziyaret eden Akçalıoğlu, “Ticaret hayatının zenginleştirilmesi üzerine kısa, orta ve uzun vadeli projelerimizi paylaştık. Alanya’da doğup büyüyen ve yaşamakta olan, 7 Haziran Genel Seçimleri’nden sonra da Alanya’da yaşamaya devam edecek bir kardeşiniz olarak her zaman yanlarında olduğumu ifade ediyorum. Göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyor, hürmetlerimi sunuyorum” diye konuştu.