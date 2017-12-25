AK Parti’nin ilçe Gençlik kolları kongreleri tamamlandı

AK Parti Antalya Kepez ve Muratpaşa Gençlik Kolları kongreleri AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer milletvekilleri Hüseyin Samani, Atay Uslu, İbrahim Aydın, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları başkan yardımcısı İskender Karakaya, AK Parti Antalya İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş, ilçe başkanları, belediye başkanları ile çok sayıda teşkilat mensubu ve vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

Sümer: "Şehitlerimizin emanetine sahip çıkacağız"

AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer, Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi büyük demokrasi şölenin Antalya’da da devam ettiğini söyledi. Sümer, “Ana kademe ilçe kongrelerimizin ardından Gençlik kollarımızda büyük bir birliktelik ve demokrasi şöleni içerisinde kongrelerini tamamlıyor. On ilçemizde daha kongrelerini gerçekleştirecek kadın kollarımızda hızla kongrelerine devam ediyor. Antalya’da önemli bir kongre sürecini daha en iyi şekilde geçiriyoruz. Önümüzdeki kritik 2019 seçimleri öncesi teşkilatlarımızdaki en büyük değişim şüphesiz gençlerimiz tarafından gerçekleşiyor. Gençleri için siyasetin ilk adımı ve okulu olan gençlik kollarımızda yetişen birbirinden değerli gençlerimiz bugün Türkiye’nin dört bir yanında ana kademe teşkilatlarımızda önemli görev alıyorlar. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın partimiz içerisinde gençlere verdiği önemi, değeri ve yetkileri hepimiz çok iyi biliyoruz. Bizim için AK Gençlik her zaman kendini geliştiren, okuyan ve proje üreten bir gençlik olmuştur böyle olmaya da devam etmelidir. Bütün bu çalışmalarımızı 15 Temmuz ruhu ile sürdürmeliyiz. Çünkü 15 Temmuz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği çok önemli bir sorumluluk var. Canlarını vererek bizlere emanet bıraktığı bu ülkede artık herşeyin en iyisini yapmak zorundayız. 2019’a en iyi şekilde hazırlanarak Kepez ve Muratpaşa’dan rekor bir destek çıkacağına inanıyorum” dedi.

Samani: “AK Parti’de siyaset yapan gençlerin önü her zaman açıktır”

Kongrelerde gençlere önemli mesajlar veren milletvekili Hüseyin Samani de “AK Parti Antalya Gençlik Kollarımız siyasete kaliteli isimler yetiştirme noktasında önemli işler başarmaya devam ediyor. Kepez ilçe gençlik kollarımızdan çıkan Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü bugün Türkiye’nin en başarılı genç belediye başkanları arasında. Yine birçok ilçemizin gençlik kollarında görev alan birçok arkadaşımız bugün il ilçe yönetimlerimizde önemli vazifeler üstlenmektedir. Bu durum gösteriyor ki AK Parti’de siyaset yapan gençlerin önü her zaman açık.”

Uslu: “2019’da başarı öyküsü yazacağız”

Milletvekili Atay Uslu ise Gençlik Kolları kongrelerinin ana kademe kongreleriyle yarışır hale geldiğini kaydetti. Uslu, “Maşallah artık gençlik kolları kongrelerimizde ana kademe kongrelerimizin coşku ve heyecana sahipler. Bu tabloyu görmek hepimizi son derece mutlu ve motive ediyor. Kongrelerimiz tabi ki hizmet yarışında bir bayrak değişimi görevi devredecek arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yeni görev alan arkadaşlarımızı da başarılar diliyoruz. İnşallah önümüzde 2019 seçimleri var bu seçimleri sizlerle beraber hem ilçelerimizde hem Antalya’da hemde Türkiye’de bir başarı öyküsü olarak tarihe yansıtacağımızı düşünüyorum. 2019 seçimleri için çok çalışacağız kucaklayıcı siyasetimize devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Antalya il Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş da AK Parti Antalya Gençlik Kolları olarak ilçe kongrelerini sorunsuz tamamladıklarını söyledi.

Kongreler ile Kepez ve Muratpaşa ilçe gençlik kolları başkanlıklarında yaşanan değişiklikler ise şu şekilde gerçekleşti. Kepez İlçe başkanlığı görevinden Kepez ilçe ana kademe ilçe yönetimine geçen Mehmet Civik’in yerine tek aday olarak seçime giren Serhat Eyileten yeni ilçe başkanı olarak seçildi. Muratpaşa da ise ilçe yönetimine giren Volkan Yılmaz’ın yerine tek aday olarak seçime giren Mert Sındıraç yeni ilçe başkanı olarak seçildi.