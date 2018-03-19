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AK Partililer ücret vermiyor! Bu iddia kriz yaratır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah" sözleri sonrası metro güzergâhlarıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Araştırma sonucu, CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerdeki vatandaşların, AK Partili belediyelerde oturanlardan daha fazla metroya ücret ödendiği öne sürüldü

AK Partililer ücret vermiyor! Bu iddia kriz yaratır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'ın "Metroda birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah" sözleri sonrası metro güzergâhlarıyla ilgili bir iddia ortaya atıldı. Araştırma sonucu, CHP'li belediyelerin yönettiği ilçelerdeki vatandaşların, AK Partili belediyelerde oturanlardan daha fazla metroya ücret ödendiği öne sürüldü

19 Mart 2018 Pazartesi 14:32
AK Partililer ücret vermiyor! Bu iddia kriz yaratır
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ÖNCEKİ gün yapılan AK Parti Arnavutköy ilçe kongresinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yaptığı “Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah” sözleri gözleri İstanbul’daki toplu ulaşım ağına çevirdi.

ETİLER ÜCRETLİ, BAŞAKŞEHİR ÜCRETSİZ

Sözcü'nün haberine göre, Mevlüt Uysal’ın bu sözleri, Kadir Topbaş’ın yerine gelmeden önce belediye başkanlığını yürüttüğü Başakşehir ilçesindeki “Kirazlı- Başakşehir metro hattı”ndaki ücretsiz aktarma hattını yeniden gündeme getirdi.

BAŞAKŞEHİR METROSUNDA ÜCRETSİZ AKTARMA

İddiaya göre, 11 duraklı M3 metro hattında, İkitelli Sanayi durağından sonraki Olimpiyat Stadı’na olan iki duraklık aktarma bölümü, ücretsiz olarak hizmet veriyor. Örneğin Kirazlı’dan M3 metro hattına binen vatandaşlar, Ziya Gökalp Mahallesi ve Olimpiyat Stadı’na aktarma yaparken ücret ödemiyorlar.

ETİLER’DE ÜCRETLİ TARİFE

Buna rağmen M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında, Levent durağında inerek 3 duraklı Nispetiye-Etiler hattına geçenler ise bu kısa yolculuk için ücret ödemek zorunda kalıyorlar. Yine aynı hat üzerinde bulunan Seyrantepe aktarmasına da ücretli tarife uygulanıyor.

BEŞİKTAŞ CHP'NİN, BAŞAKŞEHİR AK PARTİ'NİN KALESİ

Ücretli ve ücretsiz aktarma hatlarının bağlı bulunduğu ilçelerden, ücretli aktarmanın yapıldığı Beşiktaş’ta anamuhalefet partisi CHP’nin üstünlüğü dikkat çekiyor. ‘Ücretsiz aktarma hizmeti’nin sulunduğu Başakşehir’de ise AK Parti’nin üstünlüğü göze çarpıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AK Partiİstanbul MetrosuMevlüt UysalCHP
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