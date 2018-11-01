Ak Partililer kan bağışı yaptı

KIZILAY’IN okullara kurduğu kan bağışı çadırlarına destek olmak için kolları sıvayan Ak Kadınlar, dün saat 11.00'de Jülide Akça İlköğretim Okulu'nda kurulan kan bağışı çadırına giderek kan bağışında bulundular. Kadın Kolları Başkanı Gülay Özen ve ekibi tarafından düzenlenen organizasyona Ak Parti Gençlik Kolları'ndan da destek geldi. Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz İçmen ve yönetimi, kan bağışı yaparak Kızılay'a destek oldular. Kızılay çadırına AK Partili kadın ve gençler tarafından yoğun ilgi gösterilirken, Kızılay yetkilileri de durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Kızılay Alanya Şube Başkanı Dr. Mehmet Dikici ve Şube Başkan Yardımcısı Hasan Basri Savaş, Ak Partili kadın ve gençlere destekleri için teşekkür ettiler.

