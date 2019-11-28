AK Partili vekiller için dikkat çeken 'Babacan' iddiası

ÖNCEKİ akşam Habertürk ekranlarına çıkan Ali Babacan'ın açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Partisini yakında açıklaması beklenen Babacan'ın sözleri AK Parti'de tartışıldı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, Babacan hakkında vekillere konuşma yasağı getirildiğini ifade etti. " Türkiye'de her alanda sorunlar büyüdü. Neredeyse ülkenin karanlık tünele girdiğini gördük" diyen Babacan'ın, AK Parti'ye ve Erdoğan'a yönelik eleştirileri, siyaseti hareketlendirdi. Dün NTV'ye konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bildik ezberler üzerinden yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz böyle bir şey yok" diyerek Babacan'a tepki gösterdi.

SELVİ: AK PARTİLİ VEKİLLERE KONUŞMA YASAĞI GETİRİLDİ

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi de AK Partili milletvekillerine Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirildiğini iddia etti.

"BABACAN LİDERLİK PERFORMANSI SERGİLEYEMİYOR"

"Siyaseti şekillendiren üç hamle" başlıklı yazısında, dün AK Parti Meclis Grup Toplantısı ardından kuliste vekillerle konuştuğunu söyleyen Selvi, "Babacan'ın AK Partililerin gönlünde bir yeri var. O nedenle 'Temiz bir yüz. Ekonomi yönetiminde başarılıydı' diye hakkını teslim ediyorlar. Ancak Babacan'ın çok parlak bir liderlik performansı sergileyemediğinin de altını çiziyorlar.

"ABDULLAH GÜL'E YÖNELİK DEĞERLENDİRMELER YAPILIYOR"

AK Parti kulislerinde Babacan'dan ziyade Abdullah Gül'e yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Gül'ün tek hedefinin yeniden Cumhurbaşkanı olmak olduğunu savunan da var, 'Gül'ün tek hedefi Erdoğan'a kaybettirmek' diyen de" ifadesini kullandı. Öte yandan Selvi, "Ha, bir nokta daha: AK Partililere Ali Babacan ve yeni partiler konusunda konuşma yasağı getirilmiş" dedi.

BABACAN NELER SÖYLEDİ?

Babacan, başkanlık sistemiyle ilgili birçok argümanın karşılıksız kaldığını belirterek, "Yeni ekonomi programlarının bir karşılığı yok. Bunlara güven duymuyorum. Ülke karanlık bir tünele girdi. Büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Ancak başkanlık sisteminin test süreci devam ediyor." diye konuşmuştu. Evrensel hukuk ilkelerinden ayrılınmaması gerektiğini vurgulayan Babacan, "FETÖ sürecinde ciddi mağduriyetler var. Ülkede huzursuzluk var. Şehirden şehre farklı uygulamalar oluyor. Kurallar belirlenmeli ve istisnasız uygulanmalı" ifadesinde bulundu. Genç nüfusun başka ülkelere göçme niyetinin olduğuna da değinen Ali Babacan "Gençler korkmasın, bu ülke hepimizin. Geleceği onlarla birlikte inşa edeceğiz" şeklinde konuştu. Babacan, gençler için yurt dışı tecrübesinin yararına değinerek "Ancak pergelin bir ayağı her zaman Türkiye olmalı" dedi.