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AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, PKK ve HDP'nin Kürtlere 'kâfir' ideolojisini yaymaya çalıştığını savunarak "Hiç kimse kusura bakmasın PKK, HDP 'kafir' ideolojiyi, Kürtlere yaymaya çalışan bir örgütün adıdır" dedi

AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler

AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, PKK ve HDP'nin Kürtlere 'kâfir' ideolojisini yaymaya çalıştığını savunarak "Hiç kimse kusura bakmasın PKK, HDP 'kafir' ideolojiyi, Kürtlere yaymaya çalışan bir örgütün adıdır" dedi

24 Mart 2018 Cumartesi 20:37
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
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AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Adıyaman'da Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen 'Biz birlikte Türkiye'yiz' konulu konferansa katıldı. Konferansta konuşan Milletvekili Metiner, "Şu sayın kelimesinden nefret ettiğim kadar, hiç bir şeyden nefret etmem. Sayın vekilim, sayın bu kadar acı yani 'Mehmet kardeşim' desen 'Mehmet ağabeyim' desen ama içimizden bazıları diyor ki; hayır illa benim bütün sıfatlarımı sayacaksın sayın milletvekili sayın bilmem ne komisyon üyesi. Ne kadar çok meraklıyız."

PKK ve HDP'nin kâfir ideolojisini Kürtlere yaymaya çalıştığını öne süren Metiner, şöyle devam etti:

"Kürtsün niye HDP'ye oy vermiyorsun? Sen kâfirsin, benim kâfirin yanında ne işim var?' Hiç kimse kusura bakmasın PKK, HDP 'kâfir' ideolojiyi, Kürtlere yaymaya çalışan bir örgütün adıdır. 'Hiçbir Kürt, Müslümanın onların yanında yeri olamaz.' İnkâra dayalı bir ideolojidir. Ama ne yazık ki; dindar Kürt kardeşlerimiz de var. Bindikleri gemi, onları sahil-i selamete götürmüyor ama bindikleri PKK'nın gemisinde beş vakit namaz kılıyorlar. Ama PKK'nın kıblesi farklı, bunu anlatmaya çalışıyoruz."

'İKTİDAR HEPİMİZİ DEĞİŞTİRDİ, DEĞİŞTİRİYOR'

İktidarın herkesi değiştirdiğini hatırlatan Metiner, şunları söyledi:

"Evet iktidar çok önemli, iktidarın dışında başka şeyler de önemli. İktidar hepimizi değiştirdi, değiştiriyor. Kim 'değişmedim' diyorsa yanlış söylemdir. Güç insanı zehirler, para insanı zehirler fakir fukaradan mütevazılık bekliyoruz. Fakir, fukaraya mütevazılık yakışmaz ki; fakir fukaranın farklı bir seçeneği var mı? Mütevazılık kime yakışır? İktidar sahiplerine, güç sahiplerine yakışır. Zaten konumumuzdan dolayı etrafımızdan dolayı yanımıza yaklaşmıyor. Garip gurebayı unuttuk, unuttuk yani bir garip yanımıza yaklaşsa kulağınıza bir şey söylese 'Vaktimiz yok', belediyemize gelse 'Toplantıda.' Eğer bir zengin geldiyse hele bir de patronun oğluysa maşallah kapıda karşılarız bu ne ya? Bizi buraya taşıyan garip, fakir, fukara kardeşim. 15 Temmuz'da kimileri köşe bucak kaçtı, meydanlarda ne yiğit insanlar vardı. Eli öpülesi insanlar onlar. Bugün varsak, onların sayesinde varız. 15 Temmuz'da alçak FETÖ darbesi gerçekleşmiş olsaydı ne çabuk unutuyoruz? 15 Temmuz'u da unutacağız, ben bunu size söyleyeyim."
 

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Anahtar Kelimeler:
AK Partili VekilHdpPKKMehmet Metiner
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