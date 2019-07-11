AK Partili vekilden Erdoğan'a sitem: Züğürt Ağa'ya döndük

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimlerinin yaklaşık 9 puanla kaybedilmesinden sonra AK Partili milletvekilleriyle değerlendirme toplantıları yapıyor. Bu toplantılar harf sırasına göre yapılırken, bu defa Denizli ile Sivas arasındaki illerin milletvekilleri Erdoğan'la bir araya geldi. Habertürk'ün haberine göre, milletvekilleri ağırlıklı olarak yeni sistemden şikayet ederken, burada söz alan Kars Milletvekili Yunus Kılıç'ın şöyle konuştuğu bildirildi: "Bakanlar telefonlarımıza çıkmıyor. Bakanlara ulaşamayınca hiçbir şey yaptıramıyoruz. Milletvekilinin bir ağırlığı kalmadı."

"ZÜĞÜRT AĞA KİM?"

Kılıç bu durumu Züğürt Ağa örneğiyle anlattı. Züğürt Ağa'nın kim olduğunu soran Erdoğan'a açıklama yapan Kılıç, filmden örnekler verdi. Züğürt Ağa'nın köyünü kaybedince büyük şehirde başına gelenleri anlatan Kılıç, milletvekillerinin, köyü elinden alınmış Züğürt Ağa'nın içine düştüğü duruma düştüğünü vurguladı.

"İLK TOPLANTIDA SÖYLEYECEĞİM"

Gülüşmelere neden olan Züğürt Ağa örneği üzerine, Cumhurbaşkanı, "İlk kabine toplantısında bakanlara bunu söyleyeceğim" dedi.

"HİÇ Mİ OLUMLU BİR DURUM YOK?"

Başka bir milletvekili ise 'halkla diyalog kopukluğu, emeklilikte yaşa takılanlar ve Suriyeli sığınmacıların' seçimin kaybedilmesindeki ana etkenler olduklarını vurguladı. İsmi belirtilmeyen bu milletvekiline, "Hiç mi olumlu bir durum yok" diye soran Erdoğan'a milletvekili şu cevabı verdi: "Olumlu olan şeyleri bütün dünya görüyor."