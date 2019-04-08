AK Partili Tayyar: Seçim sandığı için darbe, tuzak, işgal, proje demek ülkeye yapılacak en büyük haksızlık

RESMİ olmayan 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre CHP'li Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu ancak AK Parti'nin itirazları sonucu sayımlar devam ediyor. İstanbul seçimlerinde usulsüzlük olduğu, terör örgütlerinin müdahale ettiği hatta sandıkta darbe yapıldığı iddiaları da gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Partili Şamil Tayyar, "Hatayı millette değil kendimizde aramalıyız" dedi ve şunları söyledi: "Oy sayımına itiraz, Anayasal haktır. Eyvallah. Seçim sandığı için darbe, tuzak, işgal, proje gibi ifadelerle demokrasi kavramının içini boşaltmak, bu ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Hatayı millette değil kendimizde aramalıyız."