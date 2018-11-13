Ak Partili Taş: ‘Adayımızı tabana soracağız’

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Ankara’da Antalya’nın 19 ilçe başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in katılımıyla yerel seçim süreci ve aday adaylarını konuşacaklarını söyledi. Taş, büyükşehir belediye başkan adaylığı sürecinin Cuma günü saat 17.00’a kadar uzatıldığını belirterek, meclis üyeliği adaylığının ise 3 Aralık’a kadar devam edeceğini bildirdi. Ak Parti’nin Antalya’da en fazla talep gören parti olduğunu vurgulayan İbrahim Ethem Taş, her ilçede en az 7 aday adayı olduğunu ve sürecin de devam ettiğini kaydetti. Aday adaylığında birçok ismin olduğunu ancak bir kişiye adaylık verileceğini anımsatan Taş, “Talebin bu kadar çok olması Ak Parti’ye duyulan güven ve istikrardır. Cuma’ya kadar sürpriz aday adaylarımız çıkacak. Bürokrasi kesimindeki arkadaşlarımız Cuma gününü bekliyor” dedi.

E-TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILACAK

Bu seçimde hem başkan adaylarıyla hem de meclis üyeleriyle iddialı olduklarını vurgulayan Taş, “Genel Merkezimiz de süreci yakından takip ediyor" diye konuştu. Ak Parti Antalya İl Teşkilatı’nın yerel seçimlere hazır olduğunun altını çizen Taş, "18 Kasım’da e-temayül yoklaması yapacağız. Sonuçlar Genel Merkez’e gidecek. Partimize de bu nasip oldu. E-temayüle il, ilçe teşkilatları ve mahalle başkanları katılacak" dedi. 3 kanaldan anket yapıldığını aktaran Taş, "Telefon anketi devam ediyor. 3 anketi karşılaştırıp sunacağız Genel Merkez’e. Vatandaşın Antalya’da kimi görmek istediği bizim için çok önemli. Anketlerde vatandaşın kimi istediğini göreceğiz. Hem kamuoyunda hem partinin vizyonu ve misyonuna uygun olanlar aday gösterilecek" diye konuştu. 10 Aralık’ta büyükşehir adayının, 31 Aralık’a kadar da tüm ilçe belediye başkan adaylarının belli olacağını söyleyen Taş, aday adayları ve meclis üyelerinin gerekli güvenlik incelemesinden geçtiğini dile getirdi.