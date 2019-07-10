AK Partili Peker'den CHP'ye ret

CHP İlçe Teşkilatı’na giderek İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile görüşen, ardından objektiflerin huzurunda yakasına CHP rozeti takılan Ak Parti eski İl Genel Meclis Üyesi Mahmut Peker, kendisine teklif geldiğini ancak bu teklifi reddettiğini açıkladı

AK Partili Peker'den CHP'ye ret
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Alper Kutay

AYNI zamanda Ziraat Odası Meclis Üyesi olduğunu söyleyen Peker, “Pazartesi günü Ziraat Odası’nda toplantımız vardı. Mahallemizin CHP temsilcisi, ‘CHP’ye gidip bölgemizin ve mahallemizin sorunlarını aktaralım’ dedi.  Birlikte CHP’ye gittik. Ben CHP’ye katılmadım, sadece sorunları görüştüm” dedi. Ölene kadar Ak Partili olduğunu ve CHP’ye katılmadığını söyleyen Peker, “Bana teklifte bulunan CHP'liler üye yapmak için form getirdiler ama böyle bir düşüncem olmadığını söyledim” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 15:22
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