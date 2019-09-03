Ak Partili Müftüoğlu’ndan ‘Etkinlik Takvimi’ çıkışı

Alper Kutay

MÜFTÜOĞLU, “Turizmi 12 aya yaymak, çeşitlendirmek, kontrol, denetim ve tanıtım yapmalıyız. Sosyal medyayı en güçlü şekilde kullanmalıyız. Alanya’da bir yıl boyunca yapılacak konser, festival ve şenliklerin yer alacağı bir Etkinlik Takvimi hazırlamalıyız. Ekim ayında tamamlayıp Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne vermeliyiz. ALTİD ve ALTAV turizm fuarlarında bu takvimi tanıtmalıdır. Kültürel varlıklarımızı numaralandırılmalıyız. Ören yerleri, patika yolları, levhalar, ulaşım sağlanmalıdır. İpek kozası, muz lifi tanıtımları yapılmalı, tasarım yarışmaları gerçekleştirilmelidir. Engelsiz turizm tanıtılmalıdır. Engelli Dostu oteller ödüllendirilmelidir. Wifi noktaları çoğaltılmalıdır. Alanya’nın tanıtımı için Youtube kanalları açılmalıdır. Gezici kütüphane kurup köy çocuklarına ulaşmalıdır” dedi.