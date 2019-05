Ak Parti’li meclis üyeleri Dim TV’deydi: Alanya Belediyesi’ne ‘T.C.’ ibaresi...

DİM TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’ın hazırlayıp, sunduğu Politika Kulisi’nin bu akşamki konukları Alanya Belediye Meclisi’nin Ak Parti’li meclis üyeleri Bilal Azak, Arif Tok ve Muammer Özbudak oldu. Alanya siyasetinin üç önemli ismi, Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında Alper Kutay’ın sorularını yanıtladı, Alanya siyasetinin kalbi her zaman olduğu gibi yine Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında attı.

‘ADEM BAŞKAN’A DESTEĞİMİZ TAM’

Seçimlerin ardından yapılan ilk meclis toplantısına hakim olan sakin havanın, yerini şiddetli bir muhalefete bırakıp, bırakmayacağına yönelik tahminlerini sunan Arif Tok “Sert muhalefet olabilir, olması da normaldir. Bu süreçte başkana biraz süre vermek lazım. Muhalefet ilk başta sert olmayacaktır. Zamanla daha etkili bir muhalefet gelişecektir” dedi. Önceki dönemde muhalefet ettikleri Adem Murat Yücel’in ittifak adayı olarak seçilmesinin ardından, muhalefet hissinin geride kaldığını belirten Tok, “Biz kendimizi iktidarda görüyoruz. Bu dönemde Adem başkana tam destek verdik. Yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

ÖZBUDAK: DOĞRU BİLDİĞİMİ SÖYLEYECEĞİM

Sakin kişiliği ile tanınan Muammer Özbudak, “Sakin bir yapım var ancak doğru bildiğimi, söylemem gerektiği yerde söylerim. Meclis grubuyuz, grubun da bir hiyerarşisi var. Meclise gelmeden gruplar kendi aralarında toplantı yapıyorlar, gündem ona göre belirleniyor. Ama kamuoyu önünde söylemem gerekenleri söyleyeceğim” ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BİNASINA T.C. İBARESİ GELECEK Mİ?

Geçmiş dönemlerde belediye binalarından kaldırılan T.C. ibaresinin CHP’li belediyelerce tekrar getirilmesi hatırlatılan Arif Tok “Alanya Belediyesi’nde de T.C. ibaresi tekrar eklenebilir. Bunun müzakere edilmesi bile gerekmez. Ben T.C. ibaresinin gelmesinde hiçbir sakınca görmüyorum” diyerek, önümüzdeki Meclis Toplantısı’nda konuyu gündeme getireceğinin sözünü verdi.

‘MUHİTTİN BÖCEK GEREKENİ YAPACAKTIR’

Alanya’nın can damarı Atatürk Bulvarı’nda yaşanan karmaşaya ilişkin yöneltilen soruları yanıtlayan meclis üyeleri “Belediye hizmetleri devam edecektir. Gerekenin yapılacağını düşünüyorum. Görüyoruz ki önceki dönemde çalışan arkadaşlar görevlerine devam ediyorlar. Var olan görüntüler nasıl oluştu? Bunu bilemiyoruz ama görevli arkadaşlarımızın çalışmalarına devam ettiklerini görüyoruz. Düzen sağlanacaktır. Muhittin başkan büyük caddeleri Alanya Belediyesi’ne vereceğini ifade etmişti. Menderes bey seçimi alarak görevine devam etseydi, büyük projeleri ve yatırımları olacaktı. Bu süreçten sonra Adem başkan ve Muhittin başkan arasında görüşülecek şeyler bunlar. Kimde kalırsa kalsın hem Atatürk Caddesi’nde, hem de 25 Metrelik Yol’da düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Neler yapılacağını ilerleyen süreçte göreceğiz. Muhittin Böcek daha yeni seçildi. Elinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Elbette ki milyonlarca turistin geldiği Alanya’da ana arterler için düzenlemeler yapılması gerekiyor. Muhittin bey tamamen Alanya’ya caddeleri verecek mi? Çalışmalar nasıl olacak? Önümüzdeki günlerde göreceğiz” yorumunda bulundular.

‘VAR OLAN SORUNLARIN TAKİPÇİSİYİZ’

Bilal Azak Okurcalar Mahallesi belediye kavşağında var olan soruların hatırlatılması üzerine süreci takip ettiklerine dikkat çekerek “Orada bir otel inşaatı var. Hafriyat devam ediyor. İnşaat yasağı da başlamadığı için sulama çalışması yapılıyor. Oteli yapan firmayla görüştüm. 1 hafta içerisinde çalışmaların biteceğini ifade etti. Turizmin başlamasıyla birlikte insanlar bu manzaradan rahatsız elbette ki. Belediye de bu rahatsızlığın önüne geçmek adına elinden geleni yapıyor. Hafriyatın bitmesiyle birlikte sorun kalıcı olarak çözülmüş olacak. Gelişmeleri takip ediyorum. Şantiye şefi ve otel sahipleriyle görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

‘BAŞLAYAN PROJELER BİTİRİLMELİ’

Menderes Türel döneminde başlayan projelerin devam ettirilmesini beklediklerini ifade eden Arif Tok “CHP’li meclis üyeleri olsun, bizim meclis üyelerimiz olsun hepimize büyük bir görev düşüyor. Alanya Menderes bey döneminde elde ettiği gelirin çok üzerinde yatırımlar aldı. Seçilen belediye başkanımızın da ilerleyen süreçte bu projelerin devam etmesine yönelik çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Alanyaspor Tesisleri çok önemli, ha keza katı atık tesisi de büyük bir önem arz ediyor. Hepsi hayati projeler. Millet Bahçesi projemiz vardı örneğin. Ak Parti olarak yer tahsisi ve yapılabilecek her türlü talebine karşılık elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi’ne destek olmak adına elimizden ne geliyorsa yapacağız. Demokrasinin bir gereği olarak seçilen başkanımıza saygı duymamız lazım. Dolayısıyla bizler de Alanya’ya yapılacak yatırımlarda Ankara bazında elimizi taşın altına koyacağız. Projelerin Alanya için devam etmesi lazım. CHP’li ve İyi Parti’li meclis üyelerinin de bu noktada gerekli iletişimleri kuracağı kanaatindeyiz” şeklinde konuştu.

ARİF TOK’TAN DEMAŞ AÇIKLAMASI

Alanya’nın halihazırda en önemli gündem maddelerinden biri olan DEMAŞ’a ilişkin açıklamalarda bulunan Arif Tok “Daha evvel imar komisyonunda DEMAŞ’ı konuştuk. Alanya için hayati bir bölge. Şahsi olarak kültürel tesis olması gerektiğini özellikle belirtmiştim. Görüşmemizin ardından uzun süre istişarelerimiz devam etti. Ardından ise Adem Murat Yücel’den Turizm+Ticaret Alanı olması yönünde teklif geldi. Şuna bakmak lazım ki, var olan DEMAŞ arazisinden memnun muyuz? Değiliz. Değişen imar yönetmeliğinin ardından yeniden tanımlaması gerekliliği söz konusuydu. Adem bey ‘Alanı tanımlayalım sonra ne yapılacağına birlikte karar verelim’ dedi. Bizde şerh koyarak kabul ettik. DEMAŞ arazisine eş değer bir alanın kültürel tesis yapılması kaydıyla kabul ettik. Konuyla alakalı olarak da Menderes beyle görüşerek, otogarın olduğu alanın tahsis edilmesi yönünde adımlar atmıştık” ifadelerini kullandı. CHP’nin DEMAŞ’a itirazında yer alan usule aykırılık ifadelerine ilişkin sorularla cevap veren Tok “Alanya’yı ilgilendiren bir konu önce Alanya’da mı görüşülmeli? Yoksa Antalya’da mı görüşülmeli? İtirazın sonucunda nasıl bir karar alınır bilmiyorum. Lakin biz saygı duyacağız” dedi.

‘BAŞKAN YARDIMCILIĞI TALEBİNDE BULUNMADIK’

Önümüzdeki dönemde başkan yardımcılıklarının birine Ak Parti’li birinin getirilmesi hakkında konuşan Azak, “Başkan yardımcılıkları ile ilgili bize gelen bir haber yok. Başkan yardımcılıkları Adem Murat Yücel’in tasarrufunda olan bir şey. Ayrıca genel merkezden olan dağılımla ilgili olan bir durum söz konusu. Fakat Ak Parti olarak şuana kadar başkan yardımcılığı talebinde bulunmadık” dedi.

‘ADEM MURAT YÜCEL VE MUSTAFA TOKLU BİRLİKTE ÇALIŞIYOR’

Yerel seçim döneminde Cumhur İttifakı ruhuyla hareket ettiklerini dile getiren Özbudak, “ Başta ilçe başkanımız Mustafa Toklu olmak üzere seçimlerde Cumhur İttifakı ruhuyla çalıştık. Önümüzdeki yıllarda da Adem Murat Yücel ve Mustafa Toklu’nun birlikte çalışarak Alanya için ellerinden geleni yapacaklarını düşünüyorum. Özellikle herhangi bir proje ya da istekte bulunmak adına Ankara’ya dahi birlikte gidebilirler” şeklinde konuştu.

‘MECLİS ÜYELERİYLE AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK’

Meclis üyelerinin sürekli istişare halinde olduğunu söyleyen Azak, ” Şuandaki meclis üyeleri arkadaşlarımızla geçmişten bu yana olan dostluklarımız var. Sürekli görüşme halindeyiz. Gerek komisyonlarda gerekse de çalışmalarımızda birlikteyiz. Ayrımız gayrımız yok tamamen Cumhur İttifakı ruhuyla hareket ediyoruz. Sadece meclisten meclise değil, bir talep ya da istek doğrultusunda da bir araya gelerek çalışıyoruz. Adem Murat Yücel başkanımızın da dahil olduğu ortak bir WhatsApp grubumuz var. Bu grupta da sürekli istişare halindeyiz” dedi.