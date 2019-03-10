AK Partili Kürt seçmenin yüzde kaçı HDP'ye kaydı? Temelli açıkladı

SEZAİ Temelli, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'ye ve hükümetin atadığı kayyumlara eleştiri yönelten Temelli, yaptırdıkları yerel seçim anketini de paylaştı.

"İKTİDAR 17 YILDIR AYNI SUÇU İŞLİYOR"

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre; Temelli, her gittikleri yerde polis ve asker ablukasına maruz kaldıklarını ve buna rağmen halkın alanlara aktığını dile getirerek, "Bunca yıldır uygulamış olduğu abluka siyaseti, bunca yıldır uygulamış olduğu şiddet, baskı, zulüm politikalarında Türkiye'yi nereye sürüklediğinin oturup bir değerlendirmesini yapmak zorunda. Devlet bunu yapar, devlet politikası uygulanan politikaları değerlendirir, hatalıysa düzeltmeye gider, yanlışsa doğrusunu arar. Fakat, Türkiye'de ne devlet, ne iktidar, ki bu iktidar 17 yıldır Türkiye'de iş başında. Bu 17 yılın sonunda bakıyorsunuz aynı yanlışta ısrar ediyor, aynı suçta ısrar ediyor. Bu ablukalara baktığımda bunu görüyorum. Hala aynı anlayışla yaklaşıyorlar. İnsanları tedirgin etmek, insanları korkutmak, kaygılandırmak, HDP'den uzak tutmak, sandıktan uzak tutmak, özellikle Kürt halkının iradesini yok saymak, Kürt düşmanlığı üzerinden siyasetlerini var etmek anlayışıyla yaklaşıyorlar. Zaten bunun belki de en belirgin hali kayyumlar." dedi.

"96 BELEDİYEMİZDE KAYYUM VAR"

"Şimdi 96 belediyemizde kayyum var. Baktığınız zaman bu 96 yerleşim yerindeki kayyumun çok daha ötesinde bu zihniyete karşı Türkiye'nin her yerinde insanlar tepkilerini dile getiriyorlar, örgütlüyorlar, seçim çalışmalarını yürütüyorlar. Çünkü, insanlar artık 17 yılın sonunda bu anlayışa, zihniyete isyan ediyorlar."

"AKP'YE OY VERMİŞ KÜRT SEÇMENİ SÖYLÜYOR"

"Bıçak kemiğe dayanmış durumda. Yoksulluk, işsizlik, hiçbir sorunlarının bugüne kadar çözülmemiş olması, onların en temel değerlerine saldırılıyor olması, dillerinin yasaklanması, kültürlerinin yok sayılması, günlük hayatı kolaylaştıracak çok olağan şeylerin bile hayatlarından çıkartılması, seyrettiği televizyonun kapatılması, ellerinden alınması, gasp edilmesi kızgınlık, öfke uyandıran bir şey. Buna rağmen kimse umudunu yitirmiş değil. Herkes şunun farkında; maden biz bütün bu süreç boyunca bütün bu hoşgörü, toleransla 17 yıl boyunca bu saldırılar ortaya konulduğu halde biz bu vakurlu, erdemli davranışımızı sergiledik ama bu iktidar anlamadı, o zaman artık bu iktidarla bizim hiçbir duygusal bağımız kalmamıştır diyor. Bunu kim söylüyor, bunu bugüne kadar AKP'ye oy vermiş Kürt seçmen söylüyor. HDP'ye oy veren seçmenler zaten uzun süredir demokrasi ve özgürlük mücadelesinde buluşmuş ve bunda kararlı olan seçmen. Seçim çalışması kapsamında bugüne kadar gittiğimiz yerlerde karşılaştığımız olan HDP'ye oy vermemiş olanlar çeşitli nedenlerle, kendince siyaset anlayışı nedeniyle HDP'ye oy vermemiş olan insanların bile artık AKP'den uzaklaştığını, HDP'de birleştiğini söyleyebilirim"

"5-7 ARASINDA BİR KAYBI VAR"

Ellerinde iller ve Türkiye bazında yapılan anketler olduğunu vurgulayan Temelli, gezi boyunca edindiği izlenimlerini dikkate alarak şunları söyledi: "Tabloya dönüp baktığımızda AKP'deki oy kaybı devam ediyor. 24 Haziran'da başlayan oy kaybı devam ediyor. 5-7 arasında bir kaybı olduğu görülüyor. Diğer partilerin oy değişiminde de ciddi bir değişim yok. HDP'de bir değişim söz konusu. Bir diğer önemli nokta ise atmış olduğumuz güçlü adım ve seçenek yaratmayla kararsız seçmen azaldı. Özellikle AKP- MHP ittifakına karşı bir yükseliş artıyor. Diğer bir önemli nokta ise AKP'ye oy veren Kürt seçmen içerisinde yüzde 6 gibi kayma söz konusu. Bingöl, Kars, Muş gibi kentleri kazanma şansımız daha da artmış durumda. Ama bizler çalışmaya devam edeceğiz, hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız."