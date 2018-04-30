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Ak Partili Karagöz de aday adayı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya milletvekili aday adaylığı süreci 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatılırken, Alanya'dan sürpriz bir isim daha aday adaylığı başvurusunda bulundu

Ak Partili Karagöz de aday adayı

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya milletvekili aday adaylığı süreci 2 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatılırken, Alanya'dan sürpriz bir isim daha aday adaylığı başvurusunda bulundu

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:15
Ak Partili Karagöz de aday adayı
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Haber: Alper KUTAY

2003 yılında Ak Parti Kadın Kolları yönetimine giren, 2006'nın Ocak ayından 2013'ün Ekim ayına kadar kadın kolları başkanlığı yapan 2014 yerel seçimleri öncesi Alanya belediye meclis üyesi adayı olmak için görevinden istifa eden Mine Karagöz, geçtiğimiz cumartesi günü Antalya'ya giderek aday adaylığı dilekçesini Ak Parti İl Teşkilatı'na verdi. Alanya halkına ve bölgeye hizmet etmek için bu göreve talip olduğunu söyleyen Karagöz, çarşamba günü yapılacak temayülde de delegelerin kendisine teveccüh göstereceğine inandığını kaydetti.

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Son Güncelleme: 30.04.2018 08:43
Anahtar Kelimeler:
AK PartiAlanyaMine Karagöz
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