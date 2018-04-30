Ak Partili Karagöz de aday adayı

Haber: Alper KUTAY

2003 yılında Ak Parti Kadın Kolları yönetimine giren, 2006'nın Ocak ayından 2013'ün Ekim ayına kadar kadın kolları başkanlığı yapan 2014 yerel seçimleri öncesi Alanya belediye meclis üyesi adayı olmak için görevinden istifa eden Mine Karagöz, geçtiğimiz cumartesi günü Antalya'ya giderek aday adaylığı dilekçesini Ak Parti İl Teşkilatı'na verdi. Alanya halkına ve bölgeye hizmet etmek için bu göreve talip olduğunu söyleyen Karagöz, çarşamba günü yapılacak temayülde de delegelerin kendisine teveccüh göstereceğine inandığını kaydetti.