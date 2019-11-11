AK Partili isimden çarpıcı açıklama: İstifalar olacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, dikkatleri üzerine çeken bir açıklama yaptı. Partide istifaların olacağını belirten Kandemir, "İl ve ilçe başkanlarımızda görev değişikliği ve bir kısım istifalar olacak." dedi.
POLİTİKA 11.11.2019, 10:40
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